Si è accesa la spia dell’ABS: cosa significa e come comportarsi

editato in: da

La spia dell’ABS, in molti modelli di auto, si accende per un attimo quando si fa partire la vettura, insieme ad altre spie, per una sorta di verifica funzionale. Se però ti accorgi che non si spenge, allora è necessario far fare un controllo all’auto, perché potrebbe esserci un problema al sistema ABS.

Innanzitutto impara a riconoscere la spia, è molto semplice. Praticamente in quasi tutte le vetture circolanti si tratta di un cerchio in cui sono inserite le lettere ABS: più facile di così! Generalmente è di colore arancione, ma può capitare anche che sia gialla o rossa. In ogni caso, è inconfondibile.

Che cos’è il sistema ABS?

L’accensione delle spie sul cruscotto dell’auto mette sempre un certo ‘timore’. Ma prima di capire il motivo per cui si accende quella dell’ABS, è bene almeno sapere che cos’è l’ABS, che chiaramente non viene inserito in auto per nulla. Si tratta infatti di una funzionalità che consente di moderare un’azione di frenata bruca, dando la possibilità al conducente di controllare meglio l’auto. Si tratta di un sistema che migliora molto la sicurezza a bordo del veicolo. L’ABS è obbligatorio dal 2004, le normative europee lo hanno reso tale per la produzione di tutte le auto.

Spia dell’ABS accesa: cosa devi fare

Con la spia accesa è possibile guidare fino a casa o verso il garage, per mettersi in sicurezza, senza lasciare la macchina sul ciglio della strada o in posizioni pericolose. Si consiglia di portare prima possibile la macchina in un’officina meccanica per risolvere il problema. Se oltre alla spia dell’ABS dovesse accendersi anche una luce rossa con punto esclamativo, allora il consiglio è non spostare la vettura e chiamare immediatamente un meccanico, perché potrebbe esserci anche un malfunzionamento al sistema frenante e guidare potrebbe essere davvero molto pericoloso.

Quali possono essere i motivi per cui si accende la spia dell’ABS?

La luce può accendersi per differenti ragioni, in ogni caso è bene rivolgersi ad un professionista:

ruota fonica ABS , controllare il magnete e l’anello dentato dell’unità ABS, molto sensibili allo sporco e ai danni, che possono interrompere il segnale;

, controllare il magnete e l’anello dentato dell’unità ABS, molto sensibili allo sporco e ai danni, che possono interrompere il segnale; sensori ruota ABS , il problema si potrebbe imputare ‘semplicemente’ ad un difetto che porta un segnale errato alla centralina (potrebbe fortunatamente non esserci alcun danno serio all’ABS);

, il problema si potrebbe imputare ‘semplicemente’ ad un difetto che porta un segnale errato alla centralina (potrebbe fortunatamente non esserci alcun danno serio all’ABS); potrebbero essere bruciati dei fusibili , motivo per cui si può accendere la luce ABS;

, motivo per cui si può accendere la luce ABS; cablaggio o spina ABS , anche una rottura del cavo può causare l’accensione della spia;

, anche una rottura del cavo può causare l’accensione della spia; problemi interni all’ABS, questo potrebbe essere il danno più grave; potrebbero esserci problemi di comunicazione con la centralina ABS, errori sui sensori, difetti del motore della pompa.

Rivolgiti sempre e comunque a un meccanico professionista.