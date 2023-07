Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Alcuni trucchi permettono di non addormentarsi mentre si è al volante.

Il caldo è tra i peggiori nemici quando ti trovi alla guida della tua automobile. E non perché potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del veicolo. I colpi di calore – insieme a decine di altri – sono tra le principali cause di colpi di sonno al volante: un vero e proprio rischio per la propria incolumità e quella degli altri automobilisti.

Come dimostra una ricerca condotta in da Park Click, il 20% degli incidenti stradali in Italia sono provocati dalla sonnolenza mentre ci si trova alla guida del proprio mezzo. E il numero di persone : più della metà degli automobilisti intervistati ha infatti ammesso di essere stata vittima di un colpo di sonno al volante, con tutti i rischi che ne conseguono.

Eppure sarebbe sufficiente seguire delle semplici regole per evitare di addormentarsi alla guida ed evitare così incidenti che potrebbero rivelarsi particolarmente gravi.

Da cosa sono causati i colpi di sonno al volante

Per capire come evitare di addormentarsi al volante è fondamentale scoprire quali sono le principali cause dei colpi di sonno mentre si guida. Solo indagando sul perché veniamo improvvisamente colti dalla voglia di dormire sarà poi possibile mettere in atto delle adeguate contromosse.

Il caldo, come accennato inizialmente, è tra i principali fattori della sonnolenza al volante. Ma non l’unico, ovviamente. Mettersi al volante dopo aver mangiato troppo, ad esempio, non è mai una buona idea: la digestione, infatti, finisce con l’influire negativamente sulle nostre abilità al volante, facendo rallentare i riflessi e tempi di reazione.

Allo stesso modo, aver riposato adeguatamente prima di mettersi al volante è di fondamentale importanza per evitare colpi di sonno. Se ci si siede alla guida dopo aver riposato poco e male si avranno maggiori possibilità di accusare sonnolenza e, quindi, di provocare un incidente mentre si è in viaggio.

Non va poi sottovalutato l’effetto l’assunzione di farmaci. Alcune medicine possono infatti indurre sonnolenza o rallentare i nostri riflessi e tempi di risposta. Nel caso in cui stiate seguendo una cura o avete assunto dei medicinali, leggete con attenzione gli effetti collaterali presenti nel foglietto illustrativo prima di mettervi al volante.

Come evitare la sonnolenza e non addormentarsi alla guida

Come detto in precedenza, per evitare di essere vittima di colpi di sonno al volante è sufficiente seguire dei consigli – dettati spesso dal buon senso – per viaggiare in tutta sicurezza.