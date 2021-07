Super offerta Amazon: ricarica veloce in auto a meno di 15 euro

editato in: da

Viaggiare con il telefono scarico è un problema che si ripercuote spesso sugli automobilisti, e a volta capita anche di litigare con gli altri passeggeri in macchina per chi deve ricaricare prima lo smartphone, che nel frattempo magari si è spento.

Da oggi si può risolvere, grazie all’innovativo caricabatterie per auto, che si può collegare agli accendisigari, costa poco e consente di ricaricare il telefono in pochissimo tempo, grazie all’alta potenza e velocità. È così che si può viaggiare tranquilli in macchina, soprattutto d’estate quando, per raggiungere la propria meta delle vacanze, si devono sopportare il traffico in autostrada, le code ai caselli e le attese agli imbarchi della nave.

Nelle vetture di nuova generazione spesso sono presenti le prese USB per la ricarica di telefoni, tablet e molto altro, che spesso però richiedono tempi lunghi. Per non parlare dei veicoli più datati, che non hanno porte USB e che quindi necessitano dei caricatori da accendisigaro per poter ricaricare lo smartphone; anche questi non sono di certo famosi per la loro velocità di ricarica, anzi. Ma oggi c’è la vera soluzione a questo problema, il caricabatteria giusto, Iniu da 66 Watt.

Le caratteristiche tecniche del caricatore Iniu da 66 Watt

Si presenta come un caricabatteria da accendisigari standard, di quelli che siamo abituati a vedere. In realtà però è differente, è dotato di due porte, una USB-C Power Delivery da 36 Watt e una USB-A Quick Charge da 30 Watt. Questo significa che consente di ricaricare velocemente due dispositivi nello stesso momento, erogando 66 Watt in totale.

Chiaramente questo caricatore può essere usato anche per ricaricare un tablet, un pc e qualsiasi altro dispositivo elettronico che non richieda più di 36 Watt di potenza. Il doppio standard USB-A e USB-C rende oltretutto il caricabatteria Iniu compatibile con tutti i cavi USB per smartphone che troviamo in commercio. Bastano solo trenta minuti circa per ricaricare l’80% della batteria di un Samsung S21, o il 60% di un iPhone 12.

Quanto costa il Caricatore Iniu da 66 Watt

Questo nuovo dispositivo Iniu da 66 Watt è anche molto conveniente, il suo prezzo infatti è di soli 15 euro, una cifra che può permettersi chiunque e che tra l’altro è molto bassa, considerando che il caricatore ricarica contemporaneamente due dispositivi. Ora è in offerta su Amazon ad un prezzo finale di 12,74 euro.