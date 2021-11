Amazon, super sconto su Echo Auto: i servizi di Alexa al volante con voi

Con Amazon Echo Auto è possibile trasformare la propria vettura in un veicolo smart, in modo semplice ed economico, alla portata di tutti. In questi giorni potete approfittare delle offerte del Black Friday e acquistare Amazon Echo Auto con uno sconto del 30%.

Amazon Echo Auto: cos’è e come funziona

Si tratta dell’assistente vocale Amazon Alexa, che in questo caso entra anche in auto. Ebbene sì, può arrivare davvero ovunque, e non si tratta di uno dei soliti sistemi di infotainment moderni che troviamo oggi sulle auto di ultimissima generazione: Amazon Echo Auto può trasformare completamente la vostra auto in una vettura moderna e smart.

Ma come è fatto? È un pratico dispositivo di piccole dimensioni da agganciare al cruscotto dell’auto, con un pratico supporto. Ci sono i microfoni al suo interno, l’elettronica per gestirli e il chip Bluetooth che consente di collegare il dispositivo allo smartphone. Ovviamente per funzionare Amazon Echo Auto necessita della connessione Internet, che viene fornita dal cellulare connesso, tramite l’app Amazon. La ‘scatoletta’ quindi dopo aver ricevuto ed elaborato i comandi, li invia ad Amazon e in seguito è in grado di riprodurre la risposta usando gli altoparlanti.

I vantaggi di avere Alexa in auto

Echo Auto è un modello speciale dello smart speaker Echo, che è stato realizzato appositamente per essere usato in macchina. In questo modo l’assistente vocale Amazon Alexa, ormai famosissimo, può essere installato anche su vetture datate, ovviamente prive di ogni sistema tecnologico all’avanguardia.

É molto più di un’autoradio: controllando Echo Auto dall’App Alexa è possibile ascoltare tutti i contenuti in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn. Potete scegliere la musica direttamente con la vostra voce, scoprire che tempo farà e quanto traffico c’è sulla vostra strada, aggiungere elementi alla lista delle cose da fare, impostare un promemoria e molto altro.

La super offerta Amazon su Echo Auto

Per tutto il periodo del Black Friday, fino al 26 novembre, su Amazon è possibile approfittare dell’imperdibile offerta promozionale che consente di acquistare Echo Auto a soli 39,99 euro anziché 59,99 euro, con un ottimo risparmio.

Tutte le migliori offerte di Amazon per il Black Friday

Il Black Friday è un evento che interessa tantissime categorie di prodotti e coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Le occasioni sono dietro l’angolo anche nel mondo dei motori. Qui potete trovare facilmente: