SaraPass, il nuovo servizio completo a sostegno degli automobilisti

Sara Assicurazioni nasce per migliorare ogni giorno la vita degli assicurati, offrendo ai suoi clienti oltre 70 anni di esperienza nel settore. Quello che propone oggi è un nuovo pacchetto a servizio degli automobilisti, pensato per consentire a chiunque di viaggiare in sicurezza, senza pensieri.

Come sappiamo, gli automobilisti – durante i loro viaggi – sono costantemente esposti a rischi e pericoli su strada; purtroppo i numeri e le statistiche relativi ai sinistri in Italia lo confermano. Tra i timori più diffusi, soprattutto per chi viaggia parecchio in autostrada, ci sono senza dubbio la paura di ritrovarsi coinvolti in un incidente o di subire danni e guasti alla propria vettura mentre si è in viaggio. Senza dimenticare anche il problema dei rallentamenti e delle code, soprattutto in prossimità di un casello.

Per tutti questi motivi e per tutelare chi usa frequentemente le autostrade, Sara Assicurazioni ha creato un nuovo pacchetto ad hoc – denominato SaraPass – una proposta assicurativa in grado di offrire al cliente sicurezza, lungimiranza e risparmio. Si tratta nello specifico di una copertura completa ed efficiente, attraverso la quale l’automobilista può avere a disposizione tutti i servizi necessari per viaggiare in sicurezza. Scopriamo quali.

Che cosa comprende l’offerta SaraPass

Il nuovo pacchetto di Sara Assicurazioni è stato realizzato in collaborazione con TelePass.

SaraPass offre una garanzia aggiuntiva alla polizza RC Auto, che include un ampio ventaglio di servizi legati alla sicurezza stradale e offre molti indiscutibili vantaggi per l’utente in mobilità.

Quali sono i servizi offerti da SaraPass:

innanzitutto la Garanzia Kasko Autostradale : SaraPass provvede al rimborso delle spese sostenute in caso di collisione o danni arrecati all’auto o altro veicolo durante la circolazione nei tratti autostradali coperti dal servizio TelePass. I danni accidentali possono essere conseguenti a urto con ostacoli, ribaltamento o fuoriuscita di strada;

: SaraPass provvede al rimborso delle spese sostenute in caso di collisione o danni arrecati all’auto o altro veicolo durante la circolazione nei tratti autostradali coperti dal servizio TelePass. I danni accidentali possono essere conseguenti a urto con ostacoli, ribaltamento o fuoriuscita di strada; i Servizi di Pedaggio e TelePass incluso : gli utenti che usufruiscono della nuova offerta SaraPass, ricevono gratuitamente a casa il dispositivo TelePass. Sono inclusi nel pacchetto i servizi tecnologici offerti dal Telepedaggio TelePass, l’accesso ai parcheggi aeroportuali o cittadini convenzionati, e tanti altri servizi dedicati;

: gli utenti che usufruiscono della nuova offerta SaraPass, ricevono gratuitamente a casa il dispositivo TelePass. Sono inclusi nel pacchetto i servizi tecnologici offerti dal Telepedaggio TelePass, l’accesso ai parcheggi aeroportuali o cittadini convenzionati, e tanti altri servizi dedicati; i Servizi digitali Sara Service Hub Mobility: i clienti che sottoscrivono il pacchetto SaraPass e scaricano l’app SaraConMe, possono beneficiare di servizi digitali esclusivi come, ad esempio, la prenotazione di uno stallo presso le colonnine elettriche EVTrip. Non è tutto, perché gli assicurati Assistenza FacileSarà, hanno a disposizione anche il Tracking Carro attrezzi ACI Global.

Quanto appena descritto conferma che Sara Assicurazioni è da sempre attenta al tema della sicurezza stradale; il nuovo pacchetto SaraPass consente all’automobilista di concentrarsi solo sull’esperienza di guida, viaggiando sicuro e senza pensieri.

Un dettaglio importante: SaraPass può essere acquistato anche da chi non ha una polizza Rc Auto con Sara Assicurazioni, e offre a ogni cliente – in un unico pacchetto – tutto il necessario per viaggiare sempre in sicurezza. Ricordiamo inoltre che il canone del dispositivo TelePass è offerto da Sara Assicurazioni per tutta la durata della polizza SaraPass, e che – attraverso l’app SaraConMe – il cliente ha la possibilità di monitorare facilmente le spese relative ai pedaggi autostradali.