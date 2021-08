Rimborso bollo auto, la novità: chi può richiederlo

Parliamo ancora di bollo auto, una delle tasse più odiate dagli automobilisti italiani, che deve essere pagata per il possesso del mezzo. Negli anni è stato spesso richiesto un annullamento di questo tributo, ma per il momento nulla di fatto.

Sono state ampliate alcune riduzioni e esenzioni del versamento, e previsti anche dei rimborsi, oltre alla cancellazione dei debiti del periodo 2000-2010, la cosiddetta pace fiscale riconfermata di recente, ma stavolta sono alcune Regioni italiane che hanno deciso di rimborsare il bollo auto. Cerchiamo di capire meglio di che si tratta.

Iniziamo con la Lombardia, in cui sono state attivate negli anni differenti iniziative per andare incontro a coloro che devono pagare il bollo auto. Un esempio è la domiciliazione bancaria, che consente di versare l’importo scontato del 15%. Inoltre, se i pagamenti avvengono in maniera cumulativa, gli importi vengono scontati del 10% per:

chi acquista nuovi veicoli di fabbrica;

chi ha una personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà;

le società che svolgono attività di noleggio a breve termine senza conducente;

le società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing.

Il Dgr n. 2965 del 23 marzo 2020 emanato da Regione Lombardia ha sospeso inoltre gli adempimenti tributari e il versamento del bollo auto tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 per chi ha il domicilio fiscale nella Regione. E per quanto riguarda il rimborso del bollo auto? La Regione Lombardia lo concede a chi ha effettuato doppio pagamento o versamento in eccesso e per perdita di possesso del mezzo (per rottamazione, furto, esportazione).

Vediamo invece cosa succede in Campania. Anche in questo caso è prevista la domiciliazione bancaria, con sconto del 10% sull’importo. La Regione prevede inoltre la sospensione del pagamento del bollo auto tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, prorogando i versamenti tra giugno e agosto 2020.

Regione Campania ha emanato il Dgr n. 24 del 19 gennaio 2021, sospendendo così i termini del pagamento del tributo in scadenza tra il 19 gennaio e il 30 aprile 2021. Inoltre le auto elettriche, a GPL e metano, i veicoli per disabili e i mezzi storici beneficiano anche di alcune agevolazioni.

E il rimborso? Anche in questo caso è concesso a chi ha fatto doppio pagamento o versamento in eccesso o ha subito la perdita di possesso del proprio veicolo.

È la volta della Regione Abruzzo, che dal 10 aprile 2020 ha provveduto alla sospensione del pagamento del bollo. Tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 sono stati sospesi i versamenti, rimandati, da adempiere entro il 31 luglio 2020, senza nessuna sanzione. Anche in questo caso i veicoli storici, quelli destinati ai disabili, auto elettriche, a GPL, a metano, ibride, i mezzi consegnati ai concessionari per la rivendita, beneficiano della riduzione o esenzione del pagamento del bollo auto.

È prevista inoltre l’esenzione per esportazione temporanea extra comunitaria e per i veicoli immatricolati come Ambulanze di Soccorso e per il servizio di estinzione degli incendi.

Sconti sul bollo auto infine anche in Basilicata (schema simile a quello dell’Abruzzo). Esenzione per le auto esportate temporaneamente in un Paese extra comunitario. Si può ottenere il rimborso per pagamento doppio o in eccesso del tributo. Le stesse regole per il rimborso valgono anche in altre Regioni d'Italia, quali Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano.