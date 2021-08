Revisione auto: tutte le scadenze e quanto costa

editato in: da

La legge italiana prevede l’obbligo di revisione per tutti i veicoli in circolazione, un controllo periodico che serve per garantire la sicurezza alla guida. Vediamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quando scade la revisione auto

Si tratta di un controllo periodico obbligatorio per legge. Per le auto nuove, a seguito dell’immatricolazione, la prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni. Poi la legge obbliga a sottoporre l’auto a questi interventi di verifica delle condizioni di sicurezza del mezzo ogni 2 anni.

Come verificare l’ultima revisione

C’è un metodo molto semplice che consente a tutti gli automobilisti di verificare quando è stata effettuata l’ultima revisione auto. Basta usare il sito Il Portale dell’Automobilista, entrare nella sezione “Verifica ultima revisione”, selezionare la tipologia di veicolo e la targa. Appare la data dell’ultima revisione auto effettuata. È molto semplice e richiede pochissimo tempo.

Quanto tempo si può circolare con la revisione scaduta e cosa succede

Come abbiamo detto, la revisione auto è un obbligo previsto dalla legge italiana; per questo motivo, circolare senza non è assolutamente consentito. Non vi è un periodo di tolleranza di 15 giorni, come invece è previsto per la scadenza della polizza Rc Auto.

L’art. 80 del Codice della Strada dice: “Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale non superiore a 3,5 t e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve essere effettuata entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni”. La regola base è questa, come abbiamo già detto in apertura. Questo vale per le auto ad uso privato e non per quelle che vengono usate per NCC, Taxi, Ambulanza, auto storiche e veicoli ad uso speciale: per questi mezzi la revisione deve essere effettuata ogni anno.

La legge non tollera la circolazione di veicoli con revisione scaduta. La data della revisione deve essere indicata sul libretto di circolazione; chi circola senza aver fatto questo controllo obbligatorio rischia:

una multa da 173 a 694 euro, che raddoppia se la revisione è scaduta per più di un periodo di due anni;

chi circola prima di ricevere l’esito della revisione, rischia una sanzione 1.998 a 7.993 euro e il fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni;

È permesso guidare con la revisione scaduta solo ed esclusivamente per recarsi al Centro Revisioni.

Come fare la revisione auto

Il meccanico del centro specializzato, quando si occupa della revisione auto, verifica il funzionamento del veicolo. La vettura deve essere sicura, quindi il professionista ispezione frizione, luci, freni, sospensioni, emissioni di gas e altri elementi fondamentali per viaggiare sicuri e senza rischi.

Quanto costa la revisione auto

Il costo della revisione auto sta per aumentare, assisteremo infatti nei prossimi mesi all’entrata in vigore di una nuova tariffa per il collaudo, come avevamo già anticipato. L’incremento è di 9,95 euro in tutto, oggi serve l’apposito decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia.

Il costo della revisione auto lievita quindi a 54,95 euro per chi fa il controllo presso le officine della Motorizzazione Civile (oggi 45 euro) o 76,75 euro presso un Centro privato autorizzato (oggi è di 66,80 euro).