Rc Auto, incidente con foglio rosa: cosa fare

Fonte: 123RF Rc Auto e incidente con foglio rosa: cosa copre

Il foglio rosa è quel documento che consente di esercitarsi alla guida dell’auto prima di prendere la patente. È importante però conoscere al meglio il Codice della Strada e tutte le norme per una corretta circolazione, per questo viene rilasciato solo dopo aver superato l’esame di teoria, in attesa dell’esame di pratica.

Bisogna fare particolare attenzione in caso di incidente con foglio rosa, perché non tutte le compagnie assicurative sono disposte a pagare e non in tutti i casi.

Come ottenere il foglio rosa

Il foglio rosa è innanzitutto l’autorizzazione amministrativa per fare pratica prima di sostenere l’esame di guida. Ci sono chiaramente dei limiti ben precisi alla circolazione per i possessori di foglio rosa, le regole sono stabilite dall’articolo 122 del Codice della Strada.

Si ottiene il foglio rosa dopo aver presentato la domanda per il conseguimento della patente, ed è necessario:

aver compiuto 18 anni oppure avere i requisiti per guidare a 17 anni;

aver superato l’esame teorico della patente B.

La validità del foglio rosa è di 6 mesi, entro i quali l’esaminato può rifare la prova pratica di guida due volte. Attenzione: prima di poter fare l’esame di guida è obbligatorio comunque far passare almeno un mese dal rilascio del foglio rosa.

Se il candidato viene bocciato due volte all’esame di pratica, deve presentate una nuova domanda e rifare l’esame di teoria per poter riavere un nuovo foglio rosa.

Limiti per possessori di foglio rosa

Chi ha il foglio rosa:

non può guidare da solo , ma deve per leggere avere accanto una persona che ha la patente valida (della stessa categoria o superiore) da almeno 10 anni e che non ha più di 65 anni;

, ma deve per leggere avere accanto una persona che ha la patente valida (della stessa categoria o superiore) da almeno 10 anni e che non ha più di 65 anni; può circolare esponendo sul retro (destra del lunotto) e davanti (destra del parabrezza) un cartello con la lettera P ben visibile.

Rc Auto con foglio rosa: come funziona

L’Rc Auto copre anche il conducente che guida con foglio rosa, senza ancora aver conseguito la patente. Anche in questo caso però ci sono limiti e restrizioni particolari. Che cosa succede in caso di incidente con foglio rosa? L’assicurazione copre i danni, ma esclusivamente se il conducente non ha commesso infrazioni e ha rispettato quindi il Codice della Strada.

Cosa bisogna sapere ancora sul conducente con foglio rosa? È possibile per legge portare in macchina con sé solo la persona scelta come “istruttore” (con la patente da almeno 10 anni e con meno di 65 anni); nessun altro passeggero può salire in auto. Questo significa che l’Rc Auto con foglio rosa non copre eventuali danni ai passeggeri presenti a bordo.

In caso di incidente quindi l’assicurazione può effettuare il risarcimento, e in seguito esercitare il diritto di rivalsa, chiedendo al conducente “illecito” la somma versata.

Cosa copre quindi l’Rc Auto con foglio rosa? L’assicurazione copre i danni del conducente con foglio rosa in tutti i casi, a meno che nella polizza stessa (qui spieghiamo il meccanismo delle Classi di merito) siano specificate delle condizioni particolari (tipo guida esperta e esclusiva) che generalmente vengono scelte per risparmiare sul premio assicurativo.

Se però non sono specificate delle condizioni o indicazioni particolari, allora è bene sapere che la guida del mezzo – anche con foglio rosa – deve essere considerata libera, senza alcun limite. Un consiglio che ci sentiamo di dare è leggere con attenzione le condizioni della polizza prima di mettersi alla guida con il foglio rosa.