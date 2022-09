Questo kit è da avere sempre in macchina: vi farà risparmiare tempo e denaro

La foratura dello pneumatico è uno degli inconvenienti più antipatici da affrontare mentre si è in viaggio in auto. Il ruotino di scorta non è sempre presente sulle auto e chiedere l’intervento di un carroattrezzi può costare parecchio (non meno di 200 euro) se non è un incluso nella nostra assicurazione.

Per raggiungere il gommista più vicino al luogo della foratura, una soluzione efficace puà essere quella di tenere sempre nel bagagliaio il kit di riparazione per le forature. Si tratta di un prodotto che una volta iniettato è in grado di riparare istantaneamente eventuali forature e funziona ripetutamente per circa due anni.

Bastano pochi passaggi per risolvere il problema : è sufficiente svitare la valvola dello pneumatico ed inserire nello stesso il liquido sigillante (chiamato anche slime). Terminata l’operazione, rigonfiare lo pneumatico alla corretta pressione (o leggermente superiore) con il compressore e ripartire a velocità moderata. La confezione contiene anche un compressore a 12 Volts applicabile alla presa accendisigari dell’auto. Il kit riparazione per le forature è in offerta su Amazon.

Non appena inserito, il sigillante viene distribuito uniformemente all’interno del pneumatico dalla forza centrifuga. Gli agenti coagulanti e leganti attivati dall’aria, vengono spinti nel foro, creando un tappo flessibile di lunga durata. Il liquido inserito può poi essere poi facilmente rimosso con uno straccio.