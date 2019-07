Quanto costa sostituire il parabrezza

editato in: da

La gradinata che ha colpito molti paesi del centro Italia lo scorso 9 luglio ha causato ingenti danno anche alle vetture. Il danno più frequente è la rottura o scheggiatura del parabrezza: qui vi spieghiamo quando sostituirlo e quanto costa l’eventuale intervento.

A volte è possibile riparare i cristalli senza dover necessariamente sostituire il parabrezza; il danno deve avere dei “requisiti” specifici.

Quando la scheggiatura ha una dimensione massima pari a una moneta da 2 euro e non ostruisce la visuale, non c’è bisogno di sostituire il vetro, basta ripararlo. La sostituzione non è necessaria anche quando la scheggiatura si trova a 5 cm dal bordo del parabrezza. In caso contrario bisogna cambiarlo. Tuttavia, ogni carrozziere consiglia sempre la sostituzione, perché durante la guida, una normale crepa può trasformarsi in una grossa crepa. Questo danno non va a interferire sulla clausola bonus/malus delle polizze assicurative.

I cristalli si possono rovinare quando, durante la guida, il vetro viene colpito da un sasso scagliato dalle macchine che si trovano davanti, o altri materiali duri che si scagliano accidentalmente sul vetro. A questi si aggiunge l’utilizzo dell’acqua bollente (erroneamente usata per togliere il ghiaccio dal parabrezza).

Per quanto riguarda la riparazione, essa consiste in semplici ma precisi passaggi. Prendi della resina fluida a presa rapida e applicala sulla parte scheggiata. I risultati saranno molto soddisfacenti, dal punto di vista funzionale ma anche dal punto di vista estetico.

Quest’operazione ha una durata massima di circa 30 minuti. Per rimuovere il parabrezza bisogna usare una tecnica tale che non rompa il vetro (solitamente basta impiegare una strumentazione dotata di ventose che si attaccano al vetro e lo rimuovono in tutta semplicità). Per questo motivo ci si affida a personale altamente qualificato, il quale garantisce un ottimo lavoro, una certa garanzia, prodotti certificati e un’operazione di qualità.

Il costo di sostituzione del parabrezza varia a seconda di alcuni fattori. Chi ha stipulato una polizza cristalli, per la sola riparazione sostiene un costo compreso tra i 60 e i 90 euro. Per sostituire il parabrezza invece, i costi variano secondo il modello su cui intervenire. In linea di massima questa operazione ha un prezzo compreso tra i 300 e i 1000 euro.

La copertura delle polizze vetri è cristalli sono diverse tra loro. Il costo di un intervento di riparazione può includere anche la franchigia. Solitamente la sostituzione di finestrini laterali è inclusa dell’assicurazione. I costi della sostituzione del parabrezza dipende dalla polizza. Se il prezzo è maggiore della copertura del massimale assicurativo, il cliente deve pagarne la differenza.