Quanto costa la licenza da tassista: prezzo esagerato

Come accade per molti mestieri, anche per la professione di tassista c’è chi ha proprio una vocazione. In effetti, non per tutti è facile mettersi alla guida dell’auto ogni giorno, far salire a bordo persone diverse, ognuna con le proprie abitudini: chi porta con sé quantità industriali di bagagli da caricare, chi parla e si apre per tutto il viaggio, chi resta muto e immerso nel suo smartphone o laptop.

È chiaro quindi che, come per tutte le professioni, ci sono i lati positivi e quelli negativi, che una persona dovrebbe conoscere prima di intraprendere la carriera. In particolare, per chi guida il taxi, in genere portare in giro le persone per la propria città è un piacere, e non solo un dovere e un lavoro, che consente di portare a casa “la pagnotta”.

Per diventare tassista bisogna inoltre essere a conoscenza del tempo e delle risorse necessarie per ottenere la licenza, che non tutti comunque possono avere. Nonostante la liberalizzazione del mercato è necessario sempre fare riferimento al regolamento approvato dalla Regione in ci si risiede e applicato in particolare nel Comune in cui si ha intenzione di lavorare alla guida del taxi.