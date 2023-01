Quali sono le auto che si guidano senza patente

Che cosa sono le auto senza patente? È così che spesso vengono definite le minicar. Attenzione però, perché non è proprio vero che si possono guidare senza avere la patente. Semplicemente non è necessario essere in possesso della patente B, quella che serve per le auto “normali”, ma serve il patentino (AM) o la patente B1. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo.

Minicar: che cosa sono

Microcar e minicar sono quelle che vengono definite “auto senza patente”, si tratta di vetture di piccole dimensioni, molto maneggevoli, che consumano meno di una macchina standard e che possono guidare anche i giovanissimi senza la patente B.

Vediamo sempre più spesso questa tipologia di auto circolare sulle nostre strade, soprattutto nelle grandi città. Rappresentano una soluzione di mobilità su quattro ruote perfetta per i ragazzi che possono guidare e spostarsi comodamente, evitando le intemperie (a cui sono sottoposti coloro che viaggiano in motorino) e facendo già un po’ di pratica per la guida su quattro ruote, in vista del conseguimento della patente B, una volta compiuti i 18 anni.

Che cosa dice la legge a riguardo

Secondo la normativa vigente, in Italia le minicar sono quadricicli a motore disciplinati dall’articolo 53 comma 1 lettera h del Codice della Strada. La norma dispone che siano definiti quadricicli a motore tutti quei “veicoli a quattro ruote per il trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, i trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 0,55 tonnellate, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, in grado di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. vVene considerato autoveicolo qualsiasi mezzo che supera anche uno solo dei limiti stabiliti”.

Attenzione: come già detto, non è proprio vero che queste vetture si possono guidare senza patente. In effetti, nessun mezzo in Italia, tranne la bicicletta e il monopattino, può essere guidato senza una patente specifica. Qualsiasi persona che conduce un veicolo a motore ha bisogno di una licenza specifica, e lo stessa vale per chi guida le microcar.

Auto senza patente: che li può guidare

Anche chi non è in possesso di patente B può guidare la microcar, l’importante è aver conseguito il patentino – ovvero la patente AM – indispensabile per la guida dei quadricicli leggeri (veicoli a quattro ruote con potenza inferiore a 4 kW e velocità massima di 45 km/h) o dei ciclomotori (50 cc), a partire dai 14 anni di età. Per poter condurre qualsiasi quadriciclo a motore serve un documento di guida.

Dai 14 anni quindi è possibile guidare la minicar con patentino, ma la legge vieta il trasporto di un passeggero fino al compimento dei 18 anni.

Dal 2011 è obbligatorio fare anche un esame di guida per poter condurre le microcar, molto simile a quello che serve per conseguire la patente B, oltre all’esame teorico.

Minicar: caratteristiche tecniche

Le minicar con cilindrata fino a 50 cc, 4 kW di potenza massima e 45 km/h di velocità possono essere guidate con la patente AM che si consegue a partire dai 14 anni.

Ci sono poi minicar ritenute dalla legge quadricicli pesanti, con potenza massima di 15 kW e velocità massima fino a 80 km/h. Per queste vetture però serve la patente B1, che si può conseguire a partire dai 16 anni.

Cosa sapere sull’assicurazione

Le microcar devono essere obbligatoriamente assicurate per circolare su strada. In questo caso, l’assicurazione dei quadricicli leggeri, per caratteristiche tecniche e definizione di legge, paragona le microcar ai ciclomotori. Il costo dell’RC per le auto senza patente generalmente è più alto rispetto a quello dei corrispondenti ciclomotori e motocicli.