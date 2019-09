Saldo punti patente: come verificarlo in un minuto

editato in: da

Vediamo come controllare il saldo dei punti patente dal telefono o via internet.

La patente a punti è stata introdotta a partire dal primo luglio del 2003; è un meccanismo per il quale inizialmente vengono assegnati 20 punti e in caso di infrazioni delle norme del codice della strada ne vengono decurtati alcuni, in quantità equiparabile all’infrazione commessa. In caso si arrivasse ad un “saldo” pari a 0 punti la patente viene automaticamente revocata e l’automobilista dovrà ripetere l’esame di teoria e di pratica per ottenerne una nuova.

Bonus punti patente

Gli automobilisti con all’attivo almeno 20 punti che non commettono infrazioni nell’arco di due anni, hanno diritto a due punti “bonus”. Chi invece è in possesso di meno di 20 punti e non commette infrazioni per almeno due anni torna al “saldo” iniziale di 20 punti. Per i neopatentati che non commettono alcuna infrazione è previsto un bonus di un punto l’anno per i primi tre anni dal conseguimento della patente. Il massimo di punti ottenibili in assoluto è di 30.

Verifica telefonica

Il modo più immediato e semplice per controllare il saldo dei punti patente è telefonare al numero 848 872 872 (non è un numero verde) da telefono fisso, dal costo di una telefonata urbana. Lo abbiamo provato ed è sufficiente seguire le istruzioni impartite da una segreteria telefonica e scegliere le giuste opzioni tramite tastierino numerico per venire a conoscenza della quantità di punti disponibili sulla nostra patente.

Verifica online

Se non siete avvezzi alle segreterie telefoniche è possibile registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it per accedere al portale messo a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La registrazione è necessaria per identificare il titolare della patente e verranno chiesti i dati generali quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail, data di nascita, indirizzo di residenza e numero della patente. Una volta creato il proprio profilo sarà necessario attivarlo tramite l’email di conferma che il portale ci avrà inoltrato e sarà sufficiente navigare tra le opzioni in home page per controllare il saldo in pochi istanti.

App mobile per il controllo dei punti patente

La Motorizzazione Civile mette a disposizione una propria applicazione denominata IPatente compatibile sia con smartphone dotati di sistemi operativi Android che con IPhone; l’applicazione non funziona se prima non abbiamo effettuato la registrazione di cui al punto sopra. L’App mette anche a disposizione anche la possibilità di controllare e monitorare la scadenza di bollo e revisione dei veicoli in proprio possesso.