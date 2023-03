Pulizia vetri auto: basta aloni con questo metodo

Fonte: 123RF Come pulire i vetri dell'auto: i migliori prodotti

È fondamentale mantenere i vetri dell’auto sempre puliti e nelle migliori condizioni, per poter garantire la sicurezza del veicolo stesso. Non ne va solo dell’aspetto esteriore dell’auto, ma anche della visibilità all’esterno da parte del conducente.

Per questo motivo è importante sapere come e quando devono essere puliti i vetri e quali sono i migliori prodotti da utilizzare, per poter curare l’aspetto dell’auto e viaggiare più sicuri.

Non ci sono dei trucchi particolari da seguire e non è necessario essere dei maghi per riuscire a prendersi cura della propria macchina, basta sapere quali prodotti e accessori servono per pulire i vetri dell’auto al meglio, sia dentro che fuori, per avere un risultato finale garantito, eliminando lo sporco senza lasciare graffi e aloni.

Quali prodotti e accessori usare

I prodotti e gli attrezzi da usare per pulire i vetri della macchina li puoi trovare nei negozi di autoricambi oppure nei migliori supermercati:

un panno in microfibra per lavare i vetri;

per lavare i vetri; un altro panno uguale per la successiva asciugatura;

un detergente delicato e appositamente studiato per la detersione dei vetri. Evitate quelli che contengono ammoniaca, che potrebbe rovinare rivestimenti in pelle ed ecopelle e guarnizioni in gomma.

Alcuni consigli utili per un miglior risultato, senza aloni:

non pulire i vetri sotto la luce diretta del sole;

evitare le ore più calde della giornata per la pulizia dei vetri dell’auto;

i vetri non devono essere caldi;

preferire zone d’ombra per il lavaggio dei vetri della macchina.

Come pulire i vetri dell’auto

Per evitare aloni e graffi è meglio procedere alla pulizia in zone d’ombra e momenti più freschi. I vetri devono essere protetti dalla luce e dal calore dei raggi del sole.

Come procedere:

tenere i finestrini abbassati di qualche centimetro;

spruzzare il detergente sul panno, in quantità ridotte;

pulire il vetro dall’alto al basso, da sinistra a destra;

asciugare il vetro con l’altro panno in microfibra, rimasto asciutto e pulito;

chiedere i finestrini e terminare la pulizia.

Fare lo stesso per lunotto e parabrezza, con la massima delicatezza.

Vetri interni

All’interno è necessario eliminare spesso impronte, umidità e tracce di fumo e condensa. Il procedimento è lo stesso, ma magari è necessario insistere maggiormente per cancellare eventuali segni e aloni.

Vetri esterni

Anche in questo caso il procedimento è quello appena descritto, consigliamo di usare la minor quantità possibile di detergente, per non formare fastidiosi segni e aloni sui vetri.

I migliori prodotti per la pulizia dei vetri dell’auto

Ti consigliamo alcuni dei migliori prodotti e detergenti per pulire i vetri della tua auto in maniera impeccabile e senza graffi e aloni.

Il primo prodotto è Ma-Fra Glass Cleaner – Detergente per vetri. Lo trovate su Amazon a un accessibile. È adatto per ambienti chiusi o poco areati, come l’auto, non lascia aloni ed è dotato di un potere detergente eccellente, anche su tracce di nicotina e grassi. È facile da usare e ne basta pochissimo per un risultato ottimale.

Insieme al detergente ti serve chiaramente un panno in microfibra (anzi due, uno anche per l’asciugatura). Su Amazon trovi SONAX Panno Microfibra Plus per interni e vetri. Pulisce senza aloni, graffi e residui. È comodo e facile e si può lavare fino a 60°C.

E infine esistono prodotti specifici idrorepellenti per evitare i segni della pioggia. Tra questi c’è Rhütten, Pulivetro Antipioggia 750 ml, un detergente specifico per la pulizia dei vetri dell’auto con effetto antipioggia e antiappannamento.

Come si usa? Basta agitare il flacone e spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare. Lasciare agire qualche istante e passare con un panno pulito, senza risciacquare.