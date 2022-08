Moscerini sull’auto: come eliminarli per sempre

Fonte: iStock Moscerini e insetti: come eliminarli definitivamente dall'auto

Durante la stagione estiva purtroppo l’auto si riempie di insetti e moscerini, eliminarli non è difficile, ma chiaramente bisogna sapere come fare e quali prodotti usare per ottenere un buon risultato, senza rovinare le superfici. Una cosa importante da sapere è che i moscerini andrebbero rimossi prima possibile.

Il motivo? Lasciare per troppo tempo gli insetti sui vetri, ma soprattutto sulla carrozzeria, potrebbe rovinare in maniera indelebile la vernice dell’auto. Sono miliardi gli insetti che investiamo ogni anno mentre siamo in viaggio, sfrecciando sull’autostrada. Mosche e moschini potrebbe davvero danneggiare in maniera irreversibile la macchina, per questo motivo gli esperti consigliano di eliminarli nel giro di pochi giorni, 48 ore sarebbero l’ideale per evitare che gli insetti si secchino e lascino fastidiose macchie.

Per la pulizia della carrozzeria da moscerini, mosche e altri “corpicini alati” fastidiosi, esistono dei prodotti studiati appositamente per eliminare ogni residuo, salvaguardando la vernice. Si trovano nei negozi di ricambi auto, nelle stazioni di servizio oppure online. Noi ti consigliamo i migliori prodotti che puoi trovare oggi su Amazon: non sono costosi ma sono efficaci. Prima di usarli leggi attentamente l’etichetta sul flacone. In genere basta comunque spruzzare il detergente sulla carrozzeria, attendere alcuni minuti e rimuovere il tutto con l’aiuto di un panno umido.

Eliminare gli insetti dalla carrozzeria

Il primo prodotto che ti consigliamo per eliminare per sempre i moscerini dall’auto è Ma-Fra, Killer, Detergente spray per auto, in grado di cancellare qualsiasi macchia e traccia di insetti in modo rapido e facile, senza bisogno di strofinare. Il flacone si presenta nel formato da 500 ml.

È il prodotto perfetto per sciogliere le macchie lasciate dai moscerini investiti in autostrada, adatto sia per la carrozzeria che per i vetri, i paraurti, i cristalli. È molto facile da usare, infatti agisce con rapidità e senza la necessità di strofinare, semplicemente usando una spugna o un guanto in microfibra.

Per prima cosa si consiglia di sciacquare la carrozzeria dell’auto, in modo da eliminare lo sporco grossolano, poi si può procedere con il lavoro certosino di eliminazione delle macchie. Attenzione: non è adatto per rimuovere le macchie lasciate dalla resina degli alberi e non deve essere usato quando la macchina è ancora calda o sotto i raggi diretti del sole.

Gli insetti e i moscerini sull’auto sono fastidiosi perché possono rovinare la carrozzeria, ma anche ostacolare la visibilità attraverso vetri e parabrezza. Questo prodotto specifico è un emolliente che consente di rimuovere in maniera efficace ogni traccia. È sufficiente spruzzarlo e lasciarlo agire qualche istante.

Via moscerini da vetri e parti cromate

Un altro prodotto molto efficace che ci sentiamo di consigliarvi, e che trovate su Amazon, si chiama Liqui Moly 1543 Elimina Insetti. Anche in questo caso viene venduto nel flacone da 500 ml, è adatto soprattutto per i vetri dei veicoli, i fari dell’auto, le parti verniciate e quelle cromate. Perfetto da usare prima del lavaggio dell’auto con le spazzole.

Per un risultato ottimale è necessario spruzzare il prodotto per la rimozione di insetti su tutte le superfici da trattare, lasciarlo agire per qualche minuto, in base al grado di sporcizia. E infine trattare in modo delicato, senza strofinare, con una spugna o un panno umido, per poi sciacquare abbondantemente con acqua. Attenzione a non fare mai asciugare il prodotto sulla vernice, potrebbe rovinarla.