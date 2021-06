Prime Day in anticipo: super offerta per Amazon Echo Auto

editato in: da

Amazon ha anticipato il Prime Day e solo adesso offre in esclusiva Echo Auto al prezzo speciale di 34,99% invece di 55,99 €. È una promozione davvero imperdibile per chi vuole portare le funzionalità di Alexa anche in auto ed essere iperconnesso, attivando così le app dello smartphone solo con la voce senza distrarsi dalla guida.

Le funzionalità di Echo Auto

Amazon Echo auto supera il vecchio concetto di autoradio e lo porta in un mondo più social e connesso. Con un semplice comando vocale è possibile ascoltare contenuti in streaming da Audible, Amazon Music (a questo link puoi approfittare dei 3 mesi gratuiti in esclusiva), Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn.

Ma le funzioni per l’intrattenimento non finiscono qui: è possibile scegliere tra migliaia di skill Alexa e tra giochi popolari come Akinator, Trivial Pursuit, Quiz Vero o Falso e molti altri. Echo Auto è quindi il compagno di giochi ideale per i bambini durante i lunghi viaggi in auto.

Inoltre, grazie ad Echo Auto, l’informazione è a portata di mano, anzi di voce. Potrai essere sempre aggiornato sulle ultime notizie grazie a skill specifiche su ogni argomento: basta chiedere e saprai le previsioni meteo in tempo reale o il risultato della partita della tua squadra del cuore.

Echo Auto permette anche di risparmiare tempo. Connettendosi a mail, calendari e altre app, facilita l’organizzazione della propria agenda o del lavoro, il tutto mentre si è alla guida dell’auto e senza mai staccare gli occhi dalla strada.

Come funziona Echo Auto, step by step

Echo Auto si connette all’App Alexa e riproduce contenuti dagli altoparlanti dell’auto dall’ingresso AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di sentire la voce del guidatore nonostante la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore.

Amazon Echo Auto si installa in 4 semplici passaggi:

Collega Echo Auto alla porta Usb o all’accendisigari dell’auto Avvia la configurazione dell’app Alexa precedentemente installata sullo smartphone Prima di partire seleziona AUX o USB come ingresso dell’impianto stereo dell’auto Inizia ad interagire con Alexa

Echo Auto in offerta special su Amazon

Quest’anno Amazon ha anticipato il Prime Day, proponendo in esclusiva alcuni tra i prodotti di punta del suo catalogo. Ha iniziato venerdì con la telecamera di sicurezza Blink Outdoor e prosegue oggi con la gamma Echo. Nello specifico di Echo Auto, la promozione è imperdibile per chi desidera un’auto commessa ed interattiva, visto che si tratta di uno sconto super esclusivo del 42% disponibile solo per un tempo limitato.