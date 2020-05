Pratiche auto: c’è una grande novità dal 6 maggio 2020

editato in: da

Affonda il mercato dell’auto ad aprile: immatricolazioni quasi a zero

Il Governo ha incluso gli Studi di consulenza automobilistica tra le imprese che possono riaprire al pubblico il 4 maggio, in concomitanza con quelle di commercio dei veicoli. La ripartenza della filiera dell’automotive sarà all’insegna della digitalizzazione: dal 6 maggio 2020 aumenta il numero di pratiche automobilistiche che verranno incluse nel fascicolo digitale del Documento Unico di circolazione.

Si tratta della più importante svolta nel processo di digitalizzazione nel mondo dei servizi per la circolazione fisica e giuridica dei veicoli. «Esattamente un anno fa – spiega Yvonne Guarnerio, Segretario nazionale degli Studi di consulenza Unasca(Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica). –, Unasca organizzava un importante convegno con Motorizzazione e ACI/PRA, a Roma, per fare il punto su questo processo epocale, ovvero quello del Documento Unico del veicolo. Il risultato è che siamo pronti a lavorare in formato completamente dematerializzato una serie di pratiche auto, fermo restando che fin dal 2004 come Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), si gestiscono telematicamente già il 95% delle stesse”.

Quali pratiche auto si possono fare?

1)Le così dette mini-volture, cioè i passaggi di proprietà a favore dei Concessionari/Commercianti di veicoli, che acquistano e/o prendono in permuta mezzi usati

2)Le cessazioni dalla circolazione (così dette radiazioni) per rottamazione e per definitiva esportazione all’estero.

3)Saranno inoltre gestibili, a richiesta, immatricolazioni, re-immatricolazioni e trasferimenti di proprietà.