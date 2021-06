Portaoggetti per auto con tavolino, ideale per lunghi viaggi

editato in: da

In vista delle prossime vacanze estive, useremo l’auto per raggiungere la Puglia da Milano. Durante il lungo viaggio l’abitacolo dell’auto diventa una piccola casa: per questo motivo stavamo pensando in questi giorni ad un prodotto per poter organizzare al meglio il trasporto degli oggetti e nello stesso tempo facilitare la vita al nostro bimbo di 5 anni che ama guardare i cartoni sul tablet mentre è in viaggio.

Tra i tanti prodotti che abbiamo preso in considerazione, alla fine abbiamo optato per un Organizer Tsumbay con Multi-tasca e Tavolino. Questo organizzatore ha nove tasche accessibili di varie dimensioni ed è ottimo per riporre libri, tablet, bottiglie e giocattoli.

Abbiamo trovato piuttosto semplice la sua installazione e una volta montato non si muove o stacca facilmente. Questa portaoggetti è adatto per la maggior parte delle auto: una fibbia regolabile ne facilita il collegamento alla parte posteriore del sedile del conducente o del passeggero.

Il materiale (in simile pelle) in cui è realizzato risulta essere di buona qualità, morbido e facile da pulire.

Tavolino incluso

La nostra scelta è ricaduta su questo ‘organizer’ perché è molto utile l’ampio tavolino che può essere aperto o piegato. Sul tavolino si possono appoggiare i giocattoli o il tablet senza timore che possa quest’ultimo possa cadere durante la marcia.

Protezione per i sedili anteriori

Un’altra funzione importante è che questo portaoggetti sul retro dei sedili funge anche da protezione dalle macchie lasciate da piedi sporchi, usura e graffi.