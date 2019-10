Pneumatici invernali: dove sono obbligatori. Le ordinanze

editato in: da

Cosa considerare per l’acquisto delle gomme invernali

Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo degli pneumatici invernali è compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni

climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo.

I proprietari o gestori delle strade possono emanare Ordinanze purché in conformità alla Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.

Il sito pneumaticisottocontrollo elenca le ordinanze presenti sul territorio

Ordinanze Invernali Abruzzo

Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Campania

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Emilia-Romagna

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Friuli-Venezia Giulia

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

Ordinanze Invernali Lazio

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Liguria

Genova, Imperia, La Spezia, Savona (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Lombardia

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Marche

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Molise

Campobasso, Isernia (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Piemonte

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Puglia

Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Toscana

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Trentino-Alto Adige

Bolzano, Trento (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Umbria

Perugia, Terni (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Valle d’Aosta

Aosta (Vai alle ordinanze)

Ordinanze Invernali Veneto

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. (Vai alle ordinanze)