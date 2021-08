editato in: da

Il pistone grippato è un guasto che può avvenire per mancanza di lubrificazione e può causare danni anche ad altri componenti del motore. I motori a combustione interna, infatti, sono soggetti a vari tipi di usura a causa dell’attrito tra i diversi organi. Tra i vari fenomeni che si possono verificare c’è proprio quello del grippaggio. Vediamo dunque come capire se il pistone è grippato e come risolvere il problema.

Motore grippato: quali sono le cause

Il motore grippato può essere la conseguenza di diversi fattori. Uno dei più significativi è una lubrificazione non adeguata delle parti del propulsore che vengono a contatto provocando uno sfregamento e un aumento della temperatura. Questo può capitare se si è utilizzato un olio non adatto al proprio motore oppure di qualità scadente. Il motore si può grippare anche quando viene spinto più del dovuto, cioè oltre i ritmi per i quali è stato progettato e costruito.

Il grippaggio può essere causato anche da un malfunzionamento del sistema di raffreddamento, che provoca un aumento eccessivo della temperatura delle parti del motore che tendono a dilatarsi eccessivamente. Un’altra causa può essere anche una carburazione insufficiente dovuta ad una scarsa quantità di carburante che si ripercuote sulla lubrificazione e il raffreddamento del motore.

Il grippaggio del motore può essere dovuto anche al gioco tra le parti meccaniche che non avviene in modo corretto. Se c’è poco gioco, si ha la rottura del velo lubrificante, che è un sottile strato di olio motore. Mentre se c’è troppo gioco, un pistone ad esempio non riesce a trattenere tutti i gas della combustione che possono penetrare nel cilindro facendo bruciare il lubrificante.

Motore grippato: rimedi

Quali possono essere i rimedi per il motore grippato? Innanzitutto, questo fenomeno può essere evitato intervenendo sia sulle parti meccaniche, apportando le dovute modifiche, sia sul lubrificante, utilizzando degli additivi chimici.

Una volta che il pistone o un altro elemento si è grippato, invece, non c’è molto da fare e bisogna portare la vettura presso un’officina specializzata per sostituire la parte danneggiata ed evitare che il problema si estenda ad altre parti, facendo aumentare anche la spesa per la riparazione.

Motore grippato si accende

Un motore grippato si accende? Di solito, quando un componente del propulsore è grippato provoca un blocco del motore. Le parti che si possono danneggiare maggiormente sono la superficie del pistone e la parete del cilindro. L’attrito tra le due parti, infatti, può provocare dei segni più o meno profondi a seconda della durata e del tipo di attrito. Anche l’albero motore è un elemento che si può grippare. I danni provocati dal grippaggio dipendono molto anche dallo stato di usura del motore.

Motore grippato: sintomi

Ci sono alcuni sintomi che possono far capire che il motore è grippato. Ecco perché è importante prestare molta attenzione ad eventuali segnali che possono indicare un problema di questo tipo al proprio veicolo. Tra i possibili sintomi c’è in particolare il calo delle prestazioni del mezzo, che può essere più o meno vistoso, a seconda del tipo di guasto.

Pertanto, è sempre valido il consiglio di intervenire per tempo in modo da evitare tutte quelle situazioni che possono provocare frizioni e abrasioni dannose per il buon funzionamento del motore.

Motore grippato: cosa fare

Cosa fare in caso di motore grippato? Purtroppo, questo è un problema può causare danni anche molto gravi. In alcuni casi è addirittura più conveniente cambiare vetture piuttosto che ripararla. Comunque, se il motore è grippato, l’unica cosa da fare è rivolgersi ad un professionista ed evitare il fai da te, a meno che tu non sia un esperto. Rivolgendoti ad un meccanico, infatti, puoi far verificare l’entità dell’eventuale guasto ed avere consigli sulla soluzione migliore.

Inoltre, un esperto può farti una stima precisa della spesa che devi affrontare per risolvere il problema. Tieni presente che, se il motore della tua auto si grippa mentre sei in viaggio, come minimo bisogna rifare la testata.

Adesso sai come comportanti in caso di pistone grippato, anche se speriamo che il tuo veicolo non abbia mai un guasto di questo tipo.