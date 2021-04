Cosa sono le pinze dei freni e come funzionano

editato in: da

Le pinze dei freni sono una parte vitale del sistema frenante del tuo veicolo e può essere utile sapere che cosa sono e come funzionano. Queste pinze premono le pastiglie dei freni contro la superficie del rotore per rallentare o arrestare il veicolo. Oggi, la maggior parte delle auto ha i freni a disco, almeno per le ruote anteriori. Molte auto e molti camion utilizzano i freni a disco anche nella parte posteriore. In un sistema frenante a disco le ruote dell’auto sono attaccate a dei dischi di metallo, o rotori, che girano insieme alle ruote. Il compito delle pinze dei freni è quello di rallentare le ruote dell’auto creando attrito con i rotori.

Pinze freni: tipologie

Le pinze dei freni si dividono in due tipologie principali:

Le pinze galleggianti. Si tratta di pinze che si muovono in entrata e in uscita rispetto al rotore e hanno uno o due pistoni solo sul lato interno del rotore. Il pistone spinge l’intera pinza quando i freni vengono azionati, creando attrito dalle pastiglie dei freni su entrambi i lati del rotore. Le pinze galleggianti sono le più diffuse.

Le pinze fisse. Sono pinze che non si muovono, ma hanno i pistoni disposti sui lati opposti del rotore. Le pinze fisse sono generalmente preferite per le loro prestazioni, ma sono più costose di quelle galleggianti. Alcune pinze fisse ad alte prestazioni hanno due o più coppie di pistoni disposte su ogni lato del rotore, alcune hanno fino a sei coppie in totale.

Oltre a queste due tipologie, è possibile trovare anche pinze ad anelli o flottanti a scorrimento.

Pinza del freno posteriore

La pinza del freno posteriore non si trova su tutte le vetture. Infatti, le auto più costose sono dotate di freni a disco completi, quindi hanno anche le pinze sulle ruote posteriori.

Pinza del freno anteriore

Un’auto di classe media ha la pinza del freno anteriore, mentre le ruote posteriori sono dotate di tamburi dei freni.

Pinze dei freni colorate

È possibile avere le pinze dei freni colorate, acquistando un modello già verniciato oppure verniciandolo se si ha dimestichezza con il fai da te. I colori più comuni per le pinze dei freni sono il rosso, il giallo, il nero e il blu. Ma ci sono tante colorazioni diverse tra cui è possibile scegliere in base al look che si vuole dare alla propria vettura.

Pinza freno: come funziona

Vediamo ora come funziona la pinza del freno. All’interno di ogni pinza c’è una coppia di dischi metallici legati con materiale d’attrito, che sono chiamati pattini per freni. Le pastiglie dei freni esterni sono all’esterno dei rotori e le pastiglie dei freni interni all’interno. Quando si schiaccia il freno, il liquido dei freni proveniente dal cilindro maestro crea una pressione idraulica su uno o più pistoni nella pinza del freno, forzando le pastiglie contro il rotore. Le pastiglie dei freni hanno superfici ad alto attrito e servono a rallentare il rotore o addirittura a bloccarlo completamente. Quando il rotore rallenta o si arresta, lo fa anche la ruota, perché sono attaccati l’uno all’altro.

Le auto e i camion più vecchi utilizzavano freni a tamburo, dove il movimento delle ruote è rallentato dall’attrito tra un tamburo rotante e le ganasce dei freni montati all’interno del tamburo. Questo attrito provocava l’accumulo di calore e di gas all’interno del tamburo, che spesso provocava una perdita di potenza frenante che è conosciuta come brake fade.

Poiché le pastiglie dei freni nei sistemi frenanti a disco sono esterne al disco piuttosto che contenute all’interno di un tamburo, sono più facilmente ventilate e il calore non tende ad accumularsi altrettanto velocemente. Per questo motivo, i freni a tamburo sono stati in gran parte sostituiti nei veicoli moderni da freni a disco; tuttavia, alcune auto meno costose utilizzano ancora freni a tamburo per le ruote posteriori, dove è richiesta una minore potenza di frenata. Ora sai cosa succede tutte le volte che hai la necessità di frenare il tuo veicolo e premi il pedale azionando le pinze dei freni.