Pericolo ‘ghiaccio nero’ sulle strade

Questa condizione viene anche chiamata gelicidio e si manifesta a zero gradi, ovvero esattamente al punto di congelamento. Capita che sulle autostrade, al freddo, il ghiaccio nero sia causato dall'unione del calore delle ruote delle macchine che circolano con il freddo della temperatura atmosferica. Generalmente sulla strada la formazione del ghiaccio nero ha luogo la mattina presto e durante la notte, quando le temperature sono molto basse (scopri anche come togliere il ghiaccio dal vetro). Solitamente si forma sui tratti di strada meno percorsi o su quelli dove batte poco, o per niente, il sole.

Per questo motivo il nostro consiglio è sempre quello di fare attenzione alle condizioni meteo, ai bollettini e alle informazioni degli esperti, prima di mettersi in viaggio in autostrada durante l’inverno e nelle ore più fredde. Se ti sembra di sentire la macchina leggere e la strada più lucida e liscia, allora potrebbe esserci del ghiaccio nero.

Ghiaccio nero su strada: raccomandazioni alla guida

Se la strada è molto lucida, allora è presente ghiaccio nero: mantieni la calma, vai piano e cerca di superare con tranquillità e fermezza il tratto di strada gelato, mantenendo sempre la distanza di sicurezza dagli altri veicoli davanti a te e tenendo il volante ben saldo e dritto. Non farti prendere dal panico e non toccare mai i freni, perché potresti perdere completamente il controllo del veicolo.

Un’altra raccomandazione è quella di viaggiare a marce basse, per controllare maggiormente l’auto, ed evitare movimenti bruschi: non accelerare, frenare o sterzare rapidamente, l’auto potrebbe perdere trazione in presenza di ghiaccio nero, sbandando e diventando incontrollabile.

Cosa fare se l’auto sbanda

Se ti accorgi che la parte posteriore della macchina sbanda lateralmente, non frenare . Alza il piede dall’acceleratore e accompagna il movimento dell’auto, ruotando leggermente il volante nella direzione della sbandata, mai in quella opposta, per evitare pericolosi testacoda.

Non solo auto: cosa fare alla guida degli altri veicoli, in presenza di ghiaccio nero

Se invece di guidare un’auto, sei al volante di un furgone, di un camion oppure di un grosso SUV, ricorda che il centro di gravità di questi mezzi è alto, per cui rischiano seriamente di ribaltarsi in caso di sbandata causata dal ghiaccio nero e successivo grip sulla strada. Andare piano è l’unico modo per salvarsi e evitare incidenti anche gravi. Guida piano sempre, anche se sei a piedi, in bici oppure in moto.

Incidenti per ghiaccio nero: cos’è successo in USA

Nelle ultime ore purtroppo il fenomeno che abbiamo definito 'ghiaccio nero' ha causato due incidenti multipli negli Stati Uniti. I veicoli coinvolti in tutto sono stati ben 65. Purtroppo non è facile rendersi conto subito della presenza di gelicidio ed evitare tamponamenti e perdita di controllo del veicolo.

Generalmente sembra di trovarsi su una strada bagnata, infatti lo strato di ghiaccio è talmente sottile da ingannare la vista e mimetizzarsi. Il ghiaccio nero ha causato quindi questo doppio maxi-tamponamento su un’autostrada del New Jersey: nel primo incidente, il mattino presto, sono rimasti coinvolti 15 veicoli, nel secondo invece, poco dopo, ben 50. Tanti i feriti portati in ospedale per le cure.