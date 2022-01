Perché non possiamo più fare a meno del wi-fi in auto?

La presenza di una connessione internet all’interno dell’auto non è scontata: molte auto, sebbene siano dotate di dispositivi digitali al loro interno (come navigatore, stereo o display per contenuti multimediali), rimangono sostanzialmente isolate dagli altri elementi in strada, auto o infrastrutture.

Per questo motivo, una connessione wi-fi diventa pressoché indispensabile. Questa operazione è possibile attraverso diversi strumenti, a partire dallo smartphone fino ad arrivare alla saponetta wi-fi. Analizziamo i pro e i contro di queste due soluzioni!

Smartphone o saponetta per connetterti in auto?

Come abbiamo detto, per diverse questioni legate all’infotainment, alla sicurezza e all’assistenza alla guida, oggi avere un’auto senza connessione internet dall’interno è limitante; pensando anche ad eventuali passeggeri, in auto potrebbero esserci persone che magari desiderano connettersi ad internet.

Per fortuna, creare una rete wi-fi all’interno di un veicolo è un’operazione semplice e abbastanza alla portata di tutti. Abilitando la funzione “tethering” su uno smartphone, ad esempio, si potrà mettere a disposizione di tutti i dispositivi in un raggio ridotto la connessione del proprio pacchetto dati, assicurando a tutti loro una fonte da cui poter inviare e ricevere dati sulla rete.

Un’alternativa, nel caso l’auto non fosse provvista di un wi-fi integrato al proprio interno o non si volesse consumare il proprio pacchetto dati, è rappresentata dal router portatile, noto anche come “saponetta”. Questo dispositivo, facilmente configurabile e attaccato ad un’alimentazione USB o accendisigari all’interno del veicolo, garantisce le stesse funzionalità del tethering da smartphone, aggiungendo però un maggiore raggio di connessione e una maggiore stabilità della rete.

Un ulteriore vantaggio della saponetta è la possibilità di non consumare la batteria del cellulare, in quanto il tethering è una funzione notoriamente esigente da questo punto di vista. Il poter tenere comodamente il cellulare in tasca, senza preoccuparsi della batteria, o addirittura ricaricarlo mentre la saponetta fa il suo lavoro, non è cosa da poco.

Perché è utile avere una connessione wi-fi in auto?

Come abbiamo anticipato nei precedenti paragrafi, una connessione internet di questo tipo offre tutta una serie di vantaggi per il guidatore e gli altri occupanti del veicolo.

Alcuni esempi? La possibilità di utilizzare un navigatore come Google Maps e ricevere informazioni sul traffico, sui percorsi suggeriti e sulle possibili deviazioni per risparmiare tempo e benzina. Un simile sistema, quando già previsto nel veicolo, trasporta quella che è la tipica esperienza dello smartphone su un display presente nell’abitacolo, di maggiori dimensioni e di più facile fruizione.

Un simile discorso è applicabile anche per la multimedialità, che si tratti di video e/o audio. Piattaforme come Spotify o Apple Music ormai stanno sempre più prendendo piede negli infotainment delle auto sul mercato oggi; una connessione internet, sia questa tramite l’accoppiata smartphone + bluetooth, oppure utilizzando una saponetta wi-fi o inserendo una sim gsm nel veicolo, aiuterà a rendere l’esperienza piacevole e fornirà una libreria pressoché infinita di brani.

Perché le auto del futuro dipenderanno da internet?

Il wi-fi in auto, per certe persone, potrebbe essere considerabile ancora un extra, un surplus che aggiunge qualche funzionalità all’esperienza di guida.

La verità è che internet, sia inteso come wi-fi che come “interconnettività” dell’auto con l’ambiente circostante, è destinato a essere uno degli elementi chiave per la mobilità del futuro. Soluzioni come la guida autonoma, la frenata automatica o le correzioni dello sterzo richiedono un livello di comunicazione tra il veicolo, la strada e le altre autovetture nei paraggi che senza una connessione internet sarebbe impensabile.

Allo stesso tempo, lo sviluppo di nuove tecnologie per gli smartphone e i vari dispositivi individuali garantisce una compatibilità quasi totale tra i veicoli e tali strumenti, rendendo il sistema totalmente integrato.

Le automobili intese come mezzi per spostarci dal punto A al punto B sono un concetto vecchio, ormai superato. Oggi la guida è per prima cosa un’esperienza, qualcosa che fa passare il tempo ai passeggeri nel più totale comfort e rende le code e gli ingorghi qualcosa di secondario. La comodità di poter navigare online, usufruire di contenuti multimediali e addirittura lasciare che sia la macchina a guidare è possibile soltanto con una connessione internet. Non tutte le auto in commercio hanno questo livello così avanzato di tecnologie e assistenti alla guida, ma con una semplice saponetta wi-fi o uno smartphone abilitato al tethering è possibile assaggiare, anche se in minima parte, ciò che per le auto degli anni futuri sarà considerato la normalità.