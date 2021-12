Perché la Fibra ottica è importante nel settore automotive?

Internet oggi domina il nostro mondo. Le connessioni sono sempre più veloci, i dispositivi più all’avanguardia e le comunicazioni più numerose ed estese. Tutto ciò è dovuto, in parte, anche al miglioramento dell’infrastruttura di connessione. Diamo per scontate certe comodità, ma bisogna ricordare che i progressi tecnologici sono merito di migliaia di professionisti e aziende che ogni giorno lavorano per offrire al mercato nuove soluzioni. Tra queste, la fibra ottica è una delle più promettenti, per una serie di motivi.

Tutti sanno che gli operatori hanno investito sulla copertura della fibra ottica, si pensi ad esempio a quella della Vodafone fibra, e proposto offerte sempre più convenienti. Quello che, invece, molti ignorano è che la fibra svolge un ruolo sempre più importante anche nel settore dell’automotive. Come può questo settore essere così influenzato da una simile infrastruttura?

L’automotive e la fibra ottica, un rapporto simbiotico

Il mercato automotive è uno dei più importanti per quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni all’avanguardia. Al di là della sempre maggiore presenza dell’elettronica nei veicoli venduti in serie, la grande rivoluzione è la loro capacità di interconnettersi con l’ambiente circostante e dialogare con sistemi esterni al veicolo.

Le automobili, oggi, sono ancora spinte da componenti meccaniche, ma a differenza dei tempi in cui cavi, carburatori e parti metalliche la facevano da padrone, oggi ogni azione è calibrata da un dispositivo elettronico. Chiunque compri un’auto nel 2022 si ritroverà con un vero e proprio computer su ruote, dotato di un’intelligenza artificiale e un numero infinito di funzioni.

Che ruolo ha la fibra in tutto questo? Molte auto si connettono tramite tecnologie mobile 4G o 5G, in grado di esprimersi al loro massimo potenziale solamente con una rete in fibra ottica. Quante volte abbiamo utilizzato un navigatore sullo smartphone, oppure gli abbiamo chiesto la posizione del benzinaio più vicino? Tutte queste funzioni, più milioni di altre che avvengono al di sotto del nostro sguardo, oggi sono possibili grazie a una connessione super veloce dei veicoli con reti garantite dalla presenza di una fibra ottica.

Alcune applicazioni della fibra ottica nel settore automotive

Per capire quanto la fibra ottica sia importante nel corretto funzionamento dei veicoli più tecnologici, prendiamo in esame alcuni sistemi di infotainment e sicurezza.

Una delle soluzioni più discusse, ma oltremodo sorprendente, è il cosiddetto “pilota automatico”. Ogni casa produttrice interpreta questa funzione con una diversa declinazione, ma il principio di funzionamento è simile: numerosi sensori, che raccolgono dati sia dalla macchina sia da GPS, elaborano l’ambiente circostante al veicolo e intervengono con una intensità più o meno grande sulla sua dinamica di guida. Esistono soluzioni di pilota automatico che, con il conducente alla guida, si occupano del 100% delle funzioni di accelerazione, decelerazione e sterzata; altre, invece, accompagnano il guidatore senza mai prendere veramente il controllo.

Questo livello di analisi e calcolo, al di là dell’ovvia necessità di hardware, è possibile soltanto grazie a una intensa e costante comunicazione del veicolo con satelliti e reti di connessione circostanti. Le telecamere sono solo una parte del lavoro, il resto è completamente basato su una rete di connessione.

La fibra ottica permette di connettere anche i veicoli tra loro. Una delle funzioni del pilota automatico, ad esempio, è quella di prevenire i possibili incidenti e i punti ciechi, magari durante un sorpasso o una manovra di parcheggio azzardata. Le moderne tecnologie permettono ai veicoli di comunicare, fermandoli ancora prima che i guidatori si possano rendere conto del pericolo imminente.

Un’altra tecnologia che rende determinante la fibra ottica nel settore automotive è, indubbiamente, la navigazione. Tutti noi abbiamo in mente i viaggi che facevamo da bambini, seguendo pedissequamente la guida stradale e stando attenti a tutti i cartelli presenti in strada. Le più moderne soluzioni di navigazione, che includono traffico in tempo reale e tante altre informazioni, si basano su un continuo dialogo tra il veicolo, i satelliti e le reti che questo incrocia. La fibra garantisce una connessione veloce e una stabilità inimmaginabile con le precedenti soluzioni. Avere a disposizione un’infrastruttura di questo tipo avvantaggia da tutti i punti di vista: maggiore fluidità dell’applicazione, maggiore affidabilità e una grande quantità di informazioni e possibilità di espansione.

Le automobili di oggi sono diventate dei computer. Con un software evoluto al loro interno, hanno bisogno di periodici aggiornamenti. Le auto aggiornano i loro sistemi di infotainment continuamente, senza che noi ce ne accorgiamo: questo grazie a connessioni ad alta velocità in grado di gestire i download.

Che lo si voglia o no, oggi la fibra è fondamentale per permettere il corretto funzionamento degli oggetti che ci circondano. Dagli smartphone ai GPS, dai veicoli alle soluzioni smart per la casa, la nostra quotidianità è scandita da costanti upload e download.