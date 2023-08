Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Parcheggio auto aeroporto, prezzi alti: come risparmiare

Per molti viaggiatori che decidono di partire per le vacanze estive in aereo, l’unica alternativa è recarsi autonomamente in aeroporto – perché nessuno può dar loro un passaggio – e quindi lasciare la macchina parcheggiata diversi giorni proprio nel parcheggio dell’aeroporto.

Spesso però ci si imbatte in prezzi proibitivi, il posto per la macchina costa di più dell’intero viaggio aereo per due o tre persone. E allora si va alla ricerca della soluzione più economica. Vediamo alcuni consigli che potrebbero essere utili per riuscire a cercare (e trovare) il parcheggio più conveniente vicino all’aeroporto e risparmiare una buona somma di denaro.

Fare diversi preventivi online

Uno dei primissimi consigli che ci sentiamo di darvi se sapete già di avere la necessità di raggiungere l’aeroporto con la vostra auto, è di prendervi del tempo – alcuni giorni prima della partenza – per fare una ricerca approfondita del parcheggio più economico che potete trovare nella zona.

In questo caso la cosa più importante a cui fare attenzione è valutare la reale distanza dal parcheggio al Terminal che dovete raggiungere. Un consiglio in più: cercate sempre delle recensioni di altri utenti che hanno scelto lo stesso parcheggio recentemente, per capire come si sono trovati. Nella maggior parte dei casi potete fare il vostro preventivo online: è sufficiente inserire il giorno di arrivo e ripartenza e gli orari. In questo modo potere conoscere prima i costi e pianificare il vostro viaggio senza stress.

Prenotare la sosta

Fare la prenotazione del parcheggio preventivamente vi consente di risparmiare soldi per la sosta in aeroporto. Nella maggior parte dei casi è possibile: a meno che non si decida di partire all’improvviso per un impegno di lavoro o una vacanza last minute, in genere i viaggi si prenotano anche molto prima. Si sa sempre quando si parte e quando si torna, salvo imprevisti, e questo è un grande vantaggio per prenotare prima e spendere meno.

Il parcheggio in aeroporto più costoso

In genere i parcheggi più cari in aeroporto sono quelli che si trovano proprio vicinissimi al Terminal, coperti e sorvegliati. Se invece decidete di parcheggiare anche in un posto scoperto e senza riparo, allora sicuramente la differenza sarà notevole. Raccomandiamo comunque di non sottovalutare la sicurezza per risparmiare denaro, soprattutto se state via per parecchio tempo, i rischi possono essere elevati. Se il posto è troppo isolato e le recensioni non sono del tutto positive, evitate i parcheggi meno costosi.

La prenotazione online

Come abbiamo detto, prenotare in anticipo può essere molto conveniente. Una volta trovato il parcheggio ideale quindi il nostro consiglio è di non aspettare l’ultimo momento e, ancor meno, il momento in cui giungerete in aeroporto.

Prenotare online e in anticipo è la scelta più economica: se la sosta dura più giorni infatti in genere viene offerto un buono sconto. Attenzione: non dimenticate il PIN per accedere al parcheggio e tutte le indicazioni che ricevete in fase di prenotazione.

La navetta dal parcheggio all’aeroporto

Nella maggior parte dei parcheggi dell’aeroporto più lontani dal Terminal viene fornito un utilissimo servizio di navetta gratuita per gli utenti. Le tariffe del parcheggio risultano essere molto vantaggiose, vista la distanza, ma fate attenzione agli orari delle navette, che potrebbero con quelle dei vostri voli. Informatevi sempre prima e leggete recensioni di altri utenti a riguardo.