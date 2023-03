Pagamento bollo auto: chi lo deve fare entro fine marzo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Scadenza bollo auto: chi paga entro il 31 marzo

Il bollo auto è una delle tasse più odiate da parte degli automobilisti italiani, il tributo per il possesso di un veicolo, da versare ogni anno alla propria Regione di residenza. Ci sono determinate scadenze da rispettare, oggi vediamo quali sono i soggetti che devono pagare il bollo auto entro il 31 marzo 2023.

La scadenza del bollo auto

Il bollo è un tributo che in Italia, per legge, deve essere pagata da tutti coloro che possiedono un veicolo. Si tratta in particolare di una tassa che deve essere versata nelle casse della Regione in cui si risiede. Come abbiamo già avuto modo di vedere in differenti occasioni, tutti devono pagare il bollo, è vero, ma sono previste delle esenzioni per soggetti, casi e veicoli particolari.

C’è una scadenza da rispettare per il pagamento del bollo auto, che cambia se il veicolo in oggetto è già in circolazione (e quindi dobbiamo parlare di rinnovo del bollo) oppure se si tratta di veicoli alla loro prima immatricolazione nell’anno. Vediamo tutto quello che bisogna sapere nei due casi specifici.

Rinnovo bollo auto già circolanti

Per tutti i mezzi che sono già stati immatricolati in passato in Italia e quindi sono in circolazione su strada, la somma dovuta per il pagamento del bollo auto deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello della sua annualità di scadenza. Questo significa che entro la fine del mese corrente è necessario pagare il bollo la cui annualità di validità è scaduta a febbraio 2023.

Per sapere qual è il calendario da seguire per il pagamento del bollo auto 2023 in Italia, basta consultare il sito istituzionale ACI, dove è possibile trovare tutte le scadenze che interessano. Facciamo alcuni esempi: innanzitutto è bene sapere che tutti coloro che hanno il bollo auto scaduto a febbraio, devono pagarlo – come abbiamo detto – entro il 31 marzo 2023.

E così via: entro il 31 maggio va pagato il bollo in scadenza ad aprile, entro il 31 agosto il bollo in scadenza a luglio, entro il 31 ottobre il bollo scaduto a settembre 2023. E per chi ha il bollo in scadenza a dicembre 2023? Può pagarlo anche nell’anno successivo, entro il 31 gennaio 2024.

Bollo auto appena immatricolate

Se siete invece in possesso di un veicolo che è stato immatricolato in Italia per la prima volta in corso di anno, allora è necessario sapere che le cose cambiano a seconda del periodo del mese in cui l’auto è stata appunto registrata.

Per sapere con certezza la data a cui bisogna fare riferimento, è importante leggere quella di immatricolazione che è stata riportata sulla carta di circolazione oppure sul foglio di via, che vengono consegnati da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).

Bisogna sapere che cosa dice la legge:

se l’immatricolazione è stata fatta negli ultimi 10 giorni del mese , allora il primo bollo auto si può pagare entro la fine del mese dopo;

, allora il primo bollo auto si può pagare entro la fine del mese dopo; se invece il veicolo è stato immatricolato prima, allora il versamento della tassa deve essere fatto entro la fine del mese stesso.

Facciamo un esempio pratico per far capire meglio: se compri l’auto nuova e la stessa sarà immatricolata negli ultimi 10 giorni del mese di marzo 2023, allora potrai pagare il bollo entro e non oltre il prossimo 30 aprile. Se invece il tuo veicolo è già stato immatricolato – prima degli ultimi 10 giorni di marzo – ricordati che la scadenza per il pagamento del bollo è il 31 marzo 2023, quindi dovrai provvedere al versamento entro la fine del mese corrente.