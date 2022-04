Indispensabili in auto: con pochi euro mai più problemi di spazio

Viaggiare in auto è una delle maggiori alternative per le vacanze degli italiani, questo lo sappiamo bene. La pandemia di Coronavirus ha poi accentuato questa abitudine; molte persone, per evitare contatti con altri soggetti, hanno preferito non prendere i mezzi pubblici per un po’.

In ogni caso, nei lunghi spostamenti in auto, una delle cose fondamentali è organizzare al meglio il bagagliaio, per averlo sempre in ordine e senza pericoli. È fondamentale per evitare che gli oggetti nel baule continuino a muoversi durante il tragitto, distraendo il conducente alla guida e rischiando di sparpagliarsi e addirittura di creare potenziali danni.

L’utilità dell’organizer per il baule dell’auto

Non è tutto: quando si hanno dei bambini, ad esempio, avere un buon organizer per il bagagliaio è praticamente indispensabile. Serve infatti a tenere a portata di mano tutti gli oggetti utili – quali giochi, coperte, cambio vestiti e pannolini – e anche per avere scorte di cibo, snack e bibite. Non esiste il prodotto ideale per tutti, ci sono differenti tipologie di organizer in commercio, e questo dipende dalle esigenze di ognuno e dalla quantità e tipologia di prodotti che si portano ogni volta in viaggio con sé.

Quali caratteristiche deve avere un organizer per bagagliaio

Come abbiamo detto, i modelli in commercio sono davvero tantissimi e differiscono tra loro per diverse caratteristiche, tra cui la forma, i comparti disponibili in tutto e la loro grandezza, la dimensione dell’organizer stesso, la sua capacità di carico. Su Amazon ci sono davvero moltissime soluzioni, e noi abbiamo scelto alcune tra le migliori per voi. Prima di presentarvele però vogliamo segnalare quali sono le caratteristiche che ogni organizer per baule dell’auto dovrebbe avere, oltre ovviamente all’ottimo rapporto tra la qualità e il presso del prodotto. Vediamo a che cosa bisogna fare attenzione nella fase di scelta, che precede l’acquisto:

per prima cosa pensiamo alla sicurezza di questi contenitori per il baule della macchina. È fondamentale che un organizer sia dotato di un proprio sistema di ancoraggio, che faccia in modo che il carico non si sposti da una parte all’altra del bagagliaio della macchina durante il viaggio, infastidendo il conducente e distraendolo, e andando oltretutto a compromettere l’assetto del mezzo. Una delle soluzioni ottimali è il velcro, ma in realtà quella che a nostro parere risulta essere sempre la più sicura sono le cinghie, soprattutto se i carichi sono più pesanti;

Grandi tasche e massima capienza: l’organizer ideale

Iniziamo con questo modello, che potete trovare – come tutti gli altri che consiglieremo in questo articolo – su Amazon. Prodotto da un brand leader nel settore, dotato di una struttura stabile, che consente di guidare tranquilli, senza oscillazioni del carico. Anche le cuciture sono robuste, la capacità di carico è quindi ottimale. La maglia utilizzata è forte, resistente agli strappi. L’organizer è dotato di tre fibbie (si adatta a differenti modelli di auto) facili da installare e rimuovere. Un ottimo prodotto per tenere la vostra auto in ordine, dividendo il carico in maniera precisa e senza problemi di sicurezza a bordo.

Tutto sempre in ordine: l’organizer perfetto per i viaggi in auto

Si tratta di una sorta di scatola dal design robusto, realizzata con pannelli rigidi, che assicurano il massimo supporto. Questo organizer consente di tenere sempre in ordine una gran quantità di oggetti, è dotato di molte tasche laterali e di tre comodi scomparti. È dotato di strisce di materiale antiscivolo, che non permette al carico di spostarsi e infastidire durante la guida, sbilanciando anche il veicolo. Non è tutto, ci sono anche delle cinghie regolabili con ganci, da utilizzare per fissare l’organizer e impedire ogni movimento.

Questa tipologia di organizer è molto versatile, perché dotata di scomparti e tasche di qualsiasi dimensioni, anche per gli oggetti più piccoli. Si possono conservare snack e cibi, accessori da lavoro, oggetti per viaggiare – come borse, zaini e scarpe – ma anche coperte, vestiti e giocattoli per bambini. La struttura è pieghevole con coperchio rimovibile, adatta a tutti gli usi e permette una maggior privacy sul contenuto.

In ordine quando serve

Un altro organizer che potete trovare su Amazon è questo, per dire definitivamente addio al caos in auto e avere sempre tutto in ordine. È realizzato con un materiale molto resistente e di qualità professionale. È dotato di cinghie per il fissaggio ed è ideale sia per le auto di medie dimensioni, che per SUV, camion, Jeep e altri veicoli. Ha una capacità fino a 85 litri.

Oltre a essere molto robusto, il materiale è molto resistente all’usura e allo sporco, oltre a essere semplice da pulire. L’organizer vanta un alto numero di tasche, è dotati di scomparti molto ampi, divisori rimovibili, e può anche essere piegato, per un facile stoccaggio. È progettato per evitare che il carico scivoli, si può agganciare in maniera agevole al sedile posteriore in modo che non casa in avanti nelle fasi di frenata. È molto capiente, un organizer che possiamo definire premium per la qualità.

Piccoli e utili

Ultimi, ma non per importanza, gli organizer e scomparti di minori dimensioni, con velcro per il fissaggio sulla moquette del bagagliaio. Si tratta di pratiche reti/tasche che servono per raccogliere piccoli oggetti in auto, come cibo, bottiglie, spray e detergenti per la pulizia del veicolo, per evitare che si muovano nel bagagliaio durante il viaggio. In questo modo l’auto rimane anche più pulita e ordinata. Quando non si usano, si possono anche piegare e riporre, occupano pochissimo spazio.