Gli oggetti da non lasciare mai in auto sotto il sole

Caldo infernale: i consigli per combatterlo in auto

Il caldo in questi giorni sta toccando dei livelli davvero da record e quello che si accumula in auto è pazzesco.

Purtroppo abbiamo la cattiva abitudine di lasciare degli oggetti incustoditi in macchina oppure capita spesso di dimenticarli. Sappiamo ovviamente che tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo elettronico può subire dei danni irreparabili che lasciato in auto sotto i raggi del sole o a temperature elevate, ma non sono gli unici oggetti a cui è necessario prestare attenzione. Tra questi possiamo citare ad esempio le bevande: l’acqua nelle bottigliette d’acqua di plastica può essere pericolosa da bere dopo essere stata lasciata in una macchina calda.

Questo perché il materiale plastico surriscaldato rilascia antimonio e bisfenolo che sono altamente dannosi per la nostra salute. Addirittura alcune lattine o bottiglie potrebbero esplodere a causa delle temperature elevate. Spesso ci capita di dimenticare gli occhiali da sole in macchina, o quelli da vista. Se hanno la montatura in plastica forse non vi sembrerà vero ma possono anche deformarsi e non adattarsi più in maniera perfetta al vostro viso.

Andate in spiaggia o in piscina? Non lasciate mai le vostre creme solari in auto, può essere pericoloso. Il calore può andare a cambiarne la composizione e l’efficacia dei componenti attivi, così che possa risultare meno protettiva di quanto debba essere, con il rischio di esporre la propria pelle ai forti raggi solari e a pericolose scottature. Alcuni tipi di barattoli e bottigliette in plastica potrebbero addirittura sciogliersi al sole. Altra cosa da non dimenticare quanto tornate dalla spiaggia sono i costumi bagnati. In un ambiente ad alte temperature infatti si possono sviluppare pericolosi batteri, soprattutto se vengono avvolti nei salviettoni.

Ultime due cosa a cui fare attenzione: gli accendini e i farmaci. I primi sono pericolosissimi, potrebbero trasformarsi proprio in delle bombe se lasciati sul cruscotto sotto il sole diretto. La plastica di cui sono realizzati potrebbe ammorbidirsi e deformarsi fino a causarne l’esplosione che potrebbe avvenire in qualsiasi momento, anche mentre sei in auto. Infine tutti i medicinali vengono formulati a temperatura ambiente e quindi lasciarli in macchina al caldo può andare ad alterarne la composizione e annullare o diminuire l’efficacia, è necessario prestare sempre la massima attenzione.