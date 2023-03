Offerte imperdibili su Amazon con gli sconti di primavera

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Prodotti auto e moto: sconti primavera su Amazon

Su Amazon sono iniziate le offerte di primavera. Si tratta di due giorni (dal 27 al 29 marzo 2023) di promozioni incredibili, che permettono di avere grandi sconti su un’ampia selezione di prodotti in differenti categorie.

Come ogni anno Amazon ha rilanciato gli sconti di primavera, 48 ore di promozioni speciali, in cui è possibile fare grandi affari. Lo sconto viene applicato direttamente al carrello.

Anche nel 2023 inauguriamo la nuova stagione con il botto con promozioni sensazionali. L’evento inizia oggi 27 marzo alle ore 18 e termina il 29 marzo alle 23:59 ma, ovviamente, è meglio affrettarsi perché in genere i prodotti in offerta vanno esauriti rapidamente. Vediamo per la sezione auto e moto quali sono gli sconti speciali che Amazon ha pensato per voi.

Caricabatterie intelligente

CTEK MXS 5.0 – caricabatterie 12V 5° con compensazione della temperatura integrata, per auto e moto, intelligente, manutentore della batteria con modalità ricondizionamento.

Si tratta di un prodotto all’avanguardia, realizzato dall’azienda che ha creato il primo caricabatterie intelligente al mondo. Dotato anche di modalità RECOND, che ripristina le batterie scariche, e programma di ricarica dedicato per batterie AGM per garantire un tempo di ricarica più rapido e ottimizzare la durata della batteria.

Questo caricatore garantisce la ricarica più efficiente in condizioni climatiche estreme di caldo o freddo, è dotato inoltre di programmi di ricarica rapidi e completamente automatici. Il caricabatterie intelligente è sicuro e facile da utilizzare per tutti.

Porta cellulare con ventosa

VANMASS porta cellulare auto universale per cruscotto e parabrezza con ventosa.

Ha un’ottima reputazione, ha ottenuto la certificazione di sicurezza RoHS, il brevetto UE n. 006590790-003, la certificazione del test di caduta di livello militare. La ventosa è rivestita con adesivo PU e colla UV, il diametro aumenta da 60 mm a 69 mm, la ventosa è quindi più grande e resistente.

Non si deteriora a causa dei raggi UV, non cade ma è facile da rimuovere. Non lascia alcun residuo, aderisce perfettamente al cruscotto e al parabrezza.

Avviatore batterie di emergenza

BIUBLE avviatore batteria auto, 1000A 12800mAh – avviatore portatile d’emergenza per auto. 12V Jump Starter Booster Power Bank, torcia a LED.

L’avviatore per batterie auto può avviare veicoli a 12V fino a 20 volte, indicato per auto, camion, motocicli, motoslitte, SUV, tagliaerba, barche e yacht. Ha dimensioni contenute, è facile e pratico da trasportare o da tenere nel bagagliaio in caso di emergenza. Il ripetitore di batteria può mantenere la carica fino a 6 mesi quando non è in uso.

È anche un power bank compatto con capacità di 12000 mAh. Include un cavo intelligente per la protezione contro corto circuiti, surriscaldamento, sovravoltaggio, sovraccarico, sovraccorrente, scarico, polarità inversa. La luce lampeggiante e il segnale acustico indicano le operazioni errate.

Ha una luce LED a 4 modalità: fisso, flash, SOS e modalità avvertimento. È lo strumento ideale per l’uso quotidiano, viaggi e situazioni di emergenza. Il

Mini compressore portatile

Bosch Home and Garden – pompa per bicicletta/mini compressore portatile abatteria Easypump. Batteria da 3,0 Ah, ricaricabile con cavo USB-C.

Può essere usato per gonfiare pneumatici di auto, moto e bici, è leggero (430 g), progettato per tutte le valvole standard. Offre 3 diverse unità di misura della pressione tra cui scegliere (PSI, bar, kPa) e si arresta automaticamente al raggiungimento della pressione preimpostata.

Vanta display digitale e luce LED, mostra la misurazione in tempo reale, il valore preimpostato e lo stato di carica della batteria.