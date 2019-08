Noleggio a lungo termine: è davvero l’alternativa all’acquisto?

editato in: da

Usare l’auto senza pensieri? Ecco il noleggio a lungo termine

Oggi vediamo una grande crisi per il mercato automobilistico europeo, soprattutto per Italia, Francia, Spagna, Germania e UK.

Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo assistito ad un’ulteriore flessione del 3.1%, le aziende sono davvero in difficoltà, ma lo sono anche i consumatori. Non si sa più che vettura comprare e la maggior parte degli europei continua a rimandare il momento dell’acquisto tenendosi la macchina vecchia. Parte della responsabilità è della confusione normativa per quanto riguarda le leggi anti inquinamento, poi hanno fatto la loro parte anche la mancanza di una politica industriale chiara e netta e l’Ecobonus, che ha penalizzato tantissimo ad esempio le nuove auto diesel.

L’economia quindi è bloccata da questo punto di vista e poi gli utenti mantengono quindi in vita e in servizio le auto più vecchie, così l’inquinamento aumenta e ne risente anche la sicurezza su strada, visto che ovviamente le vetture più nuove montano sistemi di ultima generazione di assistenza alla guida, rendendo le auto di gran lunga più sicure.

Il comportamento degli automobilisti quindi come cambia? C’è chi addirittura rinuncia ad avere il proprio mezzo privato, chi invece decide di usare l’auto ma senza averne la proprietà, quindi evitando svalutazioni e altri danni. In questo caso molti optano per il noleggio a lungo termine. Ma bisogna fare attenzione e valutarne i vantaggi e come risparmiare. Negli ultimi anni è un’alternativa presa in considerazione da sempre più utenti e che potrebbe quindi essere la vera svolta per il futuro. Non si acquista più la macchina nuova, non se ne è più quindi proprietari.

L’automobilista decide di noleggiare l’auto a lungo termine a seconda delle proprie esigenze e possibilità. Ci sono ovviamente tanti vantaggi, partendo dal fatto che con un canone mensile di poche centinaia di euro, che varia ovviamente a seconda dell’auto, della marca e del modello scelto, si può usare il mezzo senza dover preoccuparsi anche di pagare l’assicurazione e altri adempimenti come il bollo. Oltretutto non si subisce nemmeno il problema della svalutazione. Alcune aziende di noleggio auto a lungo termine si stanno interessando anche alla proposta di vetture usate, che permette quindi di beneficiare di un doppio vantaggio ma che va valutata molto bene a seconda delle proprie necessità e dell’utilizzo che si intende fare della vettura.