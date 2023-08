Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Noleggio auto in vacanza: cosa sapere per evitare brutte sorprese

Quando scegli la meta delle tue vacanze, se decidi di viaggiare in aereo, può essere fondamentale noleggiare un’auto per i giorni di permanenza nella località scelta come meta. Ci sono delle precauzioni da prendere – come raccomanda Altroconsumo – per evitare brutte esperienze.

I problemi del noleggio auto

Purtroppo capita di ritrovarsi a fare i conti con un prezzo troppo alto, costi improvvisi che fanno lievitare la tariffa al di sopra del budget previsto. Non è per niente raro ricevere brutte sorprese e rovinarsi le vacanze, anzi. Per questo è assolutamente fondamentale partire preparati ed evitare fregature.

Cosa fa alzare il costo del noleggio? La mancata restituzione della cauzione, eventuali supplementi richiesti per una vettura di classe superiore a quella prevista, coperture assicurative supplementari che vengono addebitate in automatico. Soldi in più che l’utente è costretto a sborsare e che finiscono nelle casse delle compagnie di noleggio, nonostante i richiami dell’Antitrust che da anni raccomanda trasparenza dei costi e delle coperture assicurative. Vediamo i consigli di Altroconsumo, basati sulle lamentele ricevute dai cittadini.

Come prenotare

È suggerito fare diversi preventivi e confrontarli, per scegliere la miglior compagnia. Una volta individuata, aggiungere i costi delle coperture extra a cui sei interessato e valutare che il prezzo sia ancora conveniente. Attenzione a verificare cosa sia compreso esattamente e cosa no.

L’Antitrsut raccomanda alle compagnie di noleggio auto di dichiarare tutti i dettagli di costo nella prenotazione e il reale prezzo finale al consumatore, tenendo conto degli extra e anche dei costi facoltativi, che devono essere indicati come tali.

L’assicurazione

Per essere corretta, la compagnia di noleggio dovrebbe indicare – per quanto riguarda l’assicurazione – quali sono i danni coperti dalla RC obbligatoria per legge e quali i danni che rientrano nelle coperture facoltative.

Gli elementi che influenzano il prezzo

Per fare un confronto dei prezzi a dovere e per risparmiare è necessario tener conto delle coperture assicurative supplementari e di altri elementi che possono incidere sul prezzo finale, che ogni compagnia può valutare diversamente, come:

aggiunta secondo guidatore;

età guidatore (minori di 21 o 25 anni potrebbero pagare un supplemento);

presenza di seggiolini o alti equipaggiamenti opzionali;

consegna in stazione o aeroporto.

Il consiglio, se possibile, è prenotare in anticipo e non direttamente all’arrivo in aeroporto o stazione: il prezzo è molto più conveniente.

Versamento cauzione

Quando ritiri il veicolo presso la compagnia di noleggio auto viene richiesto l’intero prezzo del noleggio (spesso si versa già all’atto della prenotazione online, con carta di credito) e la cauzione, che serve per coprire i rischi che l’auto può correre (danni non coperti dall’assicurazione).

L’importo richiesto come cauzione viene bloccato sulla carta di credito del conducente ed è variabile, molto dipende dalla città in cui si noleggia l’auto e dal valore del veicolo scelto (in genere viene richiesta una somma da 300 a 2.000 euro).

Attenzione: controlla sempre di avere sulla carta di credito abbastanza denaro per coprire tutti i costi, altrimenti l’auto a noleggio non potrà essere consegnata e rimarrai a piedi. Consigliamo anche di alzare il plafond della carta di credito prima di partire e per tutto il periodo del viaggio. Non dimenticare inoltre il PIN: potrai usare solo quella carta di credito per il pagamento di ogni aspetto inerente il noleggio auto, altrimenti potrebbero nascere dei problemi.

Controllare l’auto

Prima di caricare l’auto a noleggio e partire, prenditi alcuni minuti per fare dei controlli:

fai una foto a tutti i lati dell'auto, soprattutto se sono già presenti bozzi, graffi o altri danni (eventualmente anche all'interno);

a tutti i lati dell’auto, soprattutto se sono già presenti bozzi, graffi o altri danni (eventualmente anche all’interno); controlla rapidamente le condizioni del mezzo;

informati sulle condizioni dei freni e i livelli dell'olio, verifica lo stato delle gomme;

controlla che ci sia il livello di benzina previsto sul contratto di noleggio;

previsto sul contratto di noleggio; verifica che il veicolo abbia tutti i documenti e l’equipaggiamento obbligatorio (triangolo, giubbetto e ruota di scorta).

A cosa serve fare le foto

Anche quando riconsegni l’auto, è utile fare delle foto, per evitare di vedersi addebitare costi di riparazione non necessari o che non dipendono da te. Se puoi scegliere, riconsegna l’auto in orari d’ufficio, quando l’agenzia di noleggio è aperta. Fuori orario infatti potresti vedere l’addebito di un supplemento: leggi bene il contratto e accordati con il noleggiatore.

In genere, un ritardo inferiore a 1 ora rispetto all’orario di riconsegna dell’auto previsto dal contratto non viene calcolato, oltre i 60 minuti viene addebitato un ulteriore giorno di noleggio.

Attenzione anche alla benzina: se non riconsegni l’auto con lo stesso livello di carburante di quando l’hai presa, vedrai l’addebito sulla carta di credito del prezzo del pieno e sommato a una penale.

Quando riconsegni la vettura presa a noleggio per le vacanze, non avere fretta: anche in questo momento prenditi del tempo per controllarne le condizioni insieme al noleggiatore; in questo modo non rischi che ti vengano addebitati danni che non hai commesso.

È un tuo diritto far verificare le condizioni della carrozzeria e degli interni dell’auto a noleggio nel momento della riconsegna, non è un favore che ti fa l’agenzia. In questo modo il noleggiatore può riportare sulla fattura (ricordatevi di farvela emettere, è obbligatoria) le effettive condizioni della macchina noleggiata per i giorni di villeggiatura.

Cosa fare se ti vengono addebitati altri costi successivamente

Altroconsumo sottolinea che il tuo rapporto con l’agenzia non termina nel momento in cui riconsegni la macchina. Ricorda infatti che il noleggiatore possiede tutti i tuoi dati, e anche quelli della carta di credito. Purtroppo capita anche di vedersi addebitare dei costi aggiuntivi, per eventuali danni al veicolo, a distanza di tempo.

Se dovessi trovarti in questa situazione, devi mandare una mail certificata pec o una raccomandata con ricevuta di ritorno all’agenzia di noleggio auto per le vacanze per chiedere la restituzione dell’addebito senza causa. È fondamentale sottolineare di non avere autorizzato l’addebito di quella cifra. Chiedi anche la copia della fattura che possa giustificare l’intervento effettuato sull’auto.

È chiaro che, nel caso in cui l’agenzia non rimborsi, è necessario passare alle vie legali. Fai sempre attenzione al momento della riconsegna del veicolo: l’agenzia di noleggio auto deve rilasciarti una fattura o una ricevuta con tutte le voci dettagliate degli addebiti. Se non lo fa, è tuo diritto (e dovere) richiederla.