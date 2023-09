Fonte: Shutterstock Con il noleggio a lungo termine è possibile cambiare auto e risparmiare

Con i prezzi delle auto nuove in costante crescita, per cambiare auto senza spendere troppo è necessario valutare tutte le alternative disponibili: il noleggio a lungo termine può rappresentare la soluzione giusta per ridurre le spese, scegliendo l’auto più adatta alle proprie esigenze. Per gli automobilisti che si affidano a questo sistema ci sono diversi vantaggi e, quindi, la possibilità di realizzare un investimento conveniente, spendendo meno.

Una valida alternativa all’acquisto

Il mercato delle quattro ruote sta vivendo un periodo molto complicato e i prezzi delle auto nuove sono in costante crescita. Per questo motivo, il noleggio a lungo termine (NLT) diventa sempre di più un’alternativa da considerare con attenzione rispetto al più tradizionale acquisto, con o senza finanziamento.

Questo meccanismo può garantire un risparmio notevole sulla spesa, soprattutto quando si tende a cambiare l’auto dopo pochi anni dall’acquisto, per avere sempre un modello aggiornato, sicuro e in linea con le proprie necessità.

Non solo per le aziende: anche per i privati c’è la possibilità di ricorrere a soluzioni convenienti per il noleggio a lungo termine. La rata mensile, infatti, può essere particolarmente contenuta (in rapporto al modello scelto) e può includere servizi accessori, come l’assicurazione auto e il soccorso stradale.

Con un contratto di NLT, inoltre, possono essere inclusi una serie di benefit, come l’auto sostitutiva, essenziale per chi lavora con una vettura e non può permettersi uno o più giorni di stop in officina, e la copertura delle spese di riparazione per i malfunzionamenti del veicolo.

Ricorrendo al noleggio a lungo termine, inoltre, non c’è la necessità di seguire il mercato dell’usato per valutare il momento giusto per rivendere l’auto. Alla fine del contratto, infatti, il veicolo viene riconsegnato, con la possibilità di attivare un nuovo noleggio.

A cosa prestare attenzione

Ci sono, però, alcuni elementi da considerare prima di sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine. La prima cosa da valutare è il chilometraggio. Puntare su un contratto di NLT con un chilometraggio ridotto (ad esempio 10.000 chilometri) permette di ridurre i costi ma può rappresentare una limitazione per gli automobilisti costretti a percorrere molti chilometri con il proprio veicolo.

Si tratta di un aspetto molto importante da valutare: per farlo è possibile analizzare i chilometri percorsi nell’ultimo anno con la propria auto oltre a considerare l’uso futuro dell’auto. Da non sottovalutare è la scelta del veicolo, un elemento che influenza in modo significativo la rata mensile.

Per ottenere condizioni vantaggiose conviene puntare su auto che mantengono il loro valore nel corso del tempo oltre che considerare con attenzione la motorizzazione e l’allestimento scelto, in modo da trovare il giusto equilibrio tra costi e contenuti.

Pima di attivare il contratto bisogna leggere con attenzione tutte le clausole: le coperture assicurative potrebbero presentare una clausola di scoperto e altre condizioni poco vantaggiose. Prendersi un po’ di tempo per valutare questi aspetti è molto importante. La “regola” di controllare con attenzione il contratto, naturalmente, vale anche per il noleggio auto in vacanza o comunque a breve termine.

Chi sceglie il noleggio a lungo termine, inoltre, deve mantenere l’auto in buone condizioni, adottando uno stile di guida prudente ed evitando di danneggiare il veicolo. I contratti di NLT coprono gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, ma non i danni causati dall’automobilista, a seguito di comportamenti scorretti di guida o scarsa attenzione alla cura del veicolo.