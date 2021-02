Noleggiare un camper per viaggiare: cinque consigli utili

editato in: da

La preferenza per le vacanze in camper sta vivendo un trend crescente, dettato dalla nuova dimensione di vita a cui ci stiamo abituando anche a causa della diffusione del Coronavirus e grazie alla possibilità di viaggiare senza limiti stagionali, senza bisogno di prenotazioni, in piena libertà.

Il camper offre tutto quello che serve per viaggiare e abitare: dal soggiorno alla cucina, da comodi letti, a bagni comodi e funzionali, dotati di doccia con acqua calda. E molti hanno anche un garage, dove alloggiare le biciclette o le più moderne e-bike. L’Italia è uno dei più importanti produttori di camper del mondo: una filiera che coinvolge oltre 7.000 addetti e genera un fatturato annuo di quasi 1 miliardo di euro.

Ci sono modelli e dotazioni di ogni tipo, vediamo cosa scegliere per vivere un’esperienza di vacanza indimenticabile. Il primo consiglio in assoluto è noleggiare un mezzo da un professionista autorizzato, per essere sicuri di avere un veicolo soggetto a manutenzione, che può viaggiare in piena sicurezza ed evitare ogni rischio. Il servosterzo, l’airbag, l’ABS, i freni a disco, l’ESP, garantiscono elevati standard di sicurezza e di comfort in marcia. La maggior parte delle autocaravan sono immatricolate entro i 35 quintali, quindi si possono guidare con la patente B. Abituarsi alle dimensioni non è difficile, basta farsi aiutare da qualcuno durante le manovre;

Assocamp, l’Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio, rappresenta la quasi totalità dei concessionari di camper in Italia. Nel 2020 ha stimato che il numero di viaggiatori che hanno trascorso le proprie vacanze all’aria aperta per la prima volta è salito a +30%. Viste le premesse sanitarie, il 2021 potrebbe non essere da meno.

Ester Bordino, Presidente Assocamp, ha dichiarato: “La situazione generale nel 2020 ha fatto emergere tutti i plus della vacanza in camper e in caravan e ha riportato sotto i riflettori l’attenzione sulla sicurezza che offre un noleggio professionale. Scegliere un camper o un caravan significa esplorare in totale libertà, per qualsiasi destinazione, senza vincoli di orario, in relax, solo con le persone che ami e in totale autonomia anche luoghi isolati, dai quali godere di panorami stupendi in mezzo alla natura. Posso viaggiare in camper in ogni giorno dell’anno e con qualsiasi condizione meteo, a patto di essere adeguatamente assicurato, equipaggiato ed informato”.

E così, dopo aver visto quali sono gli accessori indispensabili, vediamo anche i 5 consigli preziosi per chi viaggia in camper per la prima volta: