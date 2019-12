Nissan, i consigli per muoversi e viaggiare a Natale senza stress

editato in: da

Il parco circolante in Europa è di 268 milioni di veicoli, il Natale è uno dei periodi più trafficati dell’anno, per questo motivo il rischio di trovarsi imbottigliati è molto alto. Nissan ha commissionato una ricerca su un campione di mille automobilisti.

Dai risultati emerge che caricare il bagagliaio e mettersi al volante durante le feste, per far visita a parenti e amici, è una grande fonte di stress. Anche in Francia, Regno Unito, Germania e Spagna è stata condotta la stessa indagine, evidenziando una situazione omogenea nella rappresentazione data dagli automobilisti intervistati nei vari Paesi.

Dall’indagine è emerso che circa il 62% degli italiani percorre oltre 20 km per far visita a parenti e amici e oltre il 34% si sposta per incontrare almeno 10 persone durante le feste. Lo stile di vita infatti è cambiato negli anni, quindi è molto comune trovare membri della stessa famiglia che vivono a molta distanza gli uni dagli altri.

Una delle maggiori fonti di stress, per il 59% degli intervistati, è caricare la vettura con bagagli e regali e il 48% giudica lo spazio di carico insufficiente. Il 16% delle persone dichiara addirittura che preferirebbe rinunciare al Natale piuttosto che dover stipare l’auto. Il 18% fa delle prove per caricare la vettura al meglio e si scambia consigli per massimizzare lo spazio a disposizione.

Nissan ha così deciso di far riscoprire alle persone la gioia delle partenze a Natale e ha collaborato con l’esperta di viaggi e preparazione di bagagli Kate Simon, co-autrice del best-seller “Come preparare il bagaglio per ogni viaggio” edito da Lonely Planet. In questi anni Nissan Qashqai si è evoluto, e in questo modo i clienti possono sfruttare al meglio lo spazio nella loro vettura.

Ci sono differenti funzioni innovative di Nissan come il Flexible Luggage Board System, che permette di disporre ripiani e divisori in varie configurazioni, pensate per creare spazio. Kate Simon ha realizzato una guida che presenta le dotazioni di Qashqai e spiega come caricare al meglio la vettura. Vi sono anche consigli specifici per alloggiare alcuni degli oggetti più strani che gli automobilisti europei hanno dichiarato di trasportare durante le vacanze di Natale.

Il pianale rimovibile del bagagliaio di Qashqai si può sollevare fino a eliminare la sponda, una soluzione che, insieme ad altre, rientra nei dettagli fondamentali per agevolare le operazioni di carico e ospitare comodamente la più ampia varietà di oggetti. Kate Simon ha dichiarato: “I preparativi per il Natale possono essere stressanti e il dover caricare l’auto e raggiungere la famiglia rischia di peggiorare la situazione. Quando mi chiedono consigli per sfruttare strategicamente gli spazi dell’auto, spesso cito Nissan Qashqai come miglior esempio di praticità e design”. Ecco alcuni dei consigli: