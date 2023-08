Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Gli autovelox sono uno degli strumenti più temuti sulle strade italiane, lo sappiamo molto bene. Motivo per il quale anche Salvini ha voluto intervenire sulla normativa, per evitare che i Comuni e gli enti li usassero per svuotare le tasche degli italiani.

Gli strumenti di rilevazione della velocità sulle nostre strade sono stati un incubo per gli italiani per tutta estate, tanto da portare addirittura all’organizzazione di un vero e proprio attentato contro un autovelox. Anche i Tutor non sono da meno, ne abbiamo parlato poco fa: soprattutto in corrispondenza del grande esodo estivo, la paura di ricevere a casa una multa per eccesso di velocità in autostrada è una costante. Ma oggi esiste uno strumento che salva gli automobilisti.

Il dispositivo che segnala i pericoli e gli autovelox

Ooono Co-Driver è il nuovo, piccolo ed economico (costa meno di 50 euro) device che aiuta gli automobilisti a captare la presenza di pericoli su strada, ma anche di autovelox. Il conducente che installa Ooono può guidare con la massima concentrazione ed essere allertato attraverso una doppia segnalazione – sonora e ottica – nel momento in cui si avvicina a un probabile ostacolo o a un autovelox.

Il dispositivo è stato creato per aumentare la sicurezza stradale, dando ai conducenti a bordo del proprio veicolo la possibilità di mantenere la concentrazione costante al volante. Infatti, uno studio della Commissione Europea conferma che circa il 30% dei sinistri stradali in Europa è causato da distrazioni alla guida, e tra queste c’è pure la mancata attenzione sulla strada per sincerarsi della presenza di autovelox o strumenti simili, o addirittura ostacoli e pericoli.

Come funziona Ooono Co-Driver

Oggi gli utenti che usano il Co-Driver sono oltre 1,5 milioni e condividono ogni giorno aggiornamenti relativi alla strada. Motivo per il quale il dispositivo può segnalare attraverso avvisi in tempo reale la presenza di tutti i tipi di autovelox e ostacoli su strada.

Christian Walther Øyrabø, founder e CEO della danese Ooono A/S, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente Ooono Co-Driver, il nostro prodotto di punta, sul mercato italiano, e far crescere la nostra community europea. Il nostro dispositivo di sicurezza stradale è un vero supporto al servizio dei guidatori, che permette di mantenere alta la concentrazione alla guida ed evitare potenziali pericoli della strada e autovelox, il tutto senza aver bisogno di guardare il proprio smartphone”.

Il nuovo segnalatore Ooono Co-Driver si accende automaticamente quando si avvia l’auto e si parte. Non esiste alcun abbonamento da pagare per poter usufruire del servizio, quindi non c’è alcun costo aggiuntivo previsto dopo l’acquisto. Il Co-Driver, una volta accesso, può inviare notifiche lungo l’intero viaggio.

Chiaramente il device può funzionare grazie alla condivisione tra gli utenti, assolutamente indispensabile per la sicurezza su strada. Come si segnala agli altri utenti della community Ooono la presenza di un autovelox? È sufficiente toccare una volta il Co-Driver. Per i pericoli stradali invece doppio tocco.

Per usare Ooono Co-Driver basta scaricare l’app, connettere il device allo smartphone e il gioco è fatto. GPS, Bluetooth e dati devono essere attivi per consentire il funzionamento di Ooono, lo stesso dispositivo può anche essere collegato a più smartphone e viceversa. Un’ottima trovata, che i clienti apprezzano.