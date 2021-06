MuoviAmo Service, il tuo fedele alleato per il tagliando auto su Roma e Provincia

editato in: da

Il tagliando è fondamentale per la tua automobile. Non solo ti permette di mantenere la validità della garanzia, ma ti assicura il perfetto funzionamento del mezzo, riducendo al minimo possibili guasti e altre difficoltà. E tu a chi ti rivolgi per il tagliando del tuo veicolo?

A partire dal 2002, per effettuare il tagliando dell’automobile ancora in garanzia non sei obbligato ad affidarti alla rete ufficiale della casa madre, ma puoi rivolgerti alla tua officina di fiducia. Ciò è confermato dal Decreto Monti, emanato in risposta al Regolamento 1400/2002 CE e poi esteso fino al 2023 grazie all’emanazione del Regolamento (UE) n. 461/2010. Lo scopo della normativa è favorire il principio della libera concorrenza, quindi disciplinare la distribuzione, la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli.

In base a questa Legge, è possibile effettuare il tagliando auto davvero ovunque, scegliendo con cura il centro assistenza autorizzato. Quando si parla di sosta, manutenzione e assistenza auto, non si può non fare riferimento a MuoviAmo, una delle più importanti realità operanti a Roma. Tra le opportunità offerte, c’è anche il tagliando auto autorizzato, che consente di risparmiare fino al 50%.

Tagliando auto: MuoviAmo Service ti offre un mondo di vantaggi

MuoviAmo Service è il brand di MuoviAmo, società che opera da 14 anni nel settore della sosta e noleggio auto, ma anche manutenzione e assistenza per automobili, moto e veicoli commerciali. La sua attività si concentra su tutto il territorio di Roma e Provincia.

MuoviAmo non offre un semplice servizio di tagliando, ma una serie di vantaggi pensati per rendere l’operazione veloce, affidabile e soprattutto semplice per il cliente.

Tutta la procedura è curata nei dettagli ed è autorizzata da tutte le case madri produttrici di automobili.

Fin dal primo approccio il cliente viene accolto da un esperto, con cui stabilisce un rapporto diretto. I clienti non sono numeri, ma persone e vengono assistiti con la massima cura. Vengono subito elencate le operazioni da fare e i tempi necessari per eseguirle.

Grazie ad un team con esperienza trentennale e attrezzatura tecnica diagnostica di ultima generazione, MuoviAmo Service è in grado di provvedere alla manutenzione ordinaria di qualsiasi veicolo, inclusi ultimi modelli, in modo rapido ed efficace. Il tagliando auto viene eseguito su veicoli di qualsiasi marchio e garantisce un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello proposto dalla rete ufficiale.

MuoviAmo Service effettua oltre 30 controlli sui veicoli, in accordo con le disposizioni della casa madre che rimane il punto di riferimento per le attività di richiamo e per l’aggiornamento sulle vetture. La comunicazione costante permette di avere un mezzo sempre funzionante, aggiornato secondo le ultime disposizioni ufficiali.

Infatti, l’officina della casa madre è in stretta collaborazione con MuoviAmo e dopo aver visionato il tagliando, effettuerà eventualmente ulteriori accertamenti. La casa produttrice, in ogni caso, è obbligata ad accettare il tagliando e approfondire, nel caso, il problema.

Tutto viene svolto secondo un preciso protocollo, in modo da mantenere attiva la garanzia del costruttore e, allo stesso tempo, permette di ottenere un risparmio del 50% rispetto alla rete ufficiale.

Chi non ha la possibilità di muoversi da casa, perché magari è impegnato con lo smart working o altre attività, può rivolgersi a MuoviAmo che preleva l’automobile dall’indirizzo del cliente, esegue il tagliando e poi riporta il veicolo a casa. Tutto viene svolto senza che il cliente debba muoversi da casa.

Inoltre, se vengono riscontrati ulteriori problematiche, riconducibili a operazioni in garanzia, MuoviAmo si impegna a far revisionare l’auto presso la casa madre. Tutte le operazioni vengono effettuate previa autorizzazione del proprietario dell’auto. La comunicazione col cliente rimane uno dei punti chiave di ogni attività di MuoviAmo.

Gli altri servizi di Muoviamo Service: cura dell’auto a 360°

MuoviAmo non offre solo il tagliando, ma un’ampia gamma di servizi pensati per prendersi cura di qualsiasi veicolo a 360°:

Gommista convenzionato (Alphabet, Arrival Service Lease Italia, Athlon, Car Server, LeasePlan, Program di Autonoleggio, Sifà, Unipolrental)

Officina convenzionata (Athlon, Program di Autonoleggio, Sifà)

Fornitura cambi automatici Fluidmatic di Total

Car Valet: consegna e ritiro veicolo direttamente al terminal dell’aeroporto

Officina autorizzata per manutenzione auto ibride ed elettriche

Riparazione cristalli

Ricarica aria condizionata

Manutenzione e riparazione della carrozzeria

Gestione guasti gravi

Infine, MuoviAmo offre, tramite il brand Parking una rete integrata di parcheggi dislocati a Roma e Milano, in posizioni estremamente strategiche, quindi pensati per trasformare lo shopping o una passeggiata in centro in un vero momento di relax, eliminando lo stress di cercare parcheggio.

