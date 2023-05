La multa che non ti aspetti: in auto lo fanno in tanti

La maggior parte degli automobilisti non è a conoscenza di questa regola e non si rende conto del possibile rischio, quindi continua ad appendere i suoi amuleti in auto, senza pensare alla possibilità di ricevere una multa .

Riguarda gli oggetti in auto che possono costituire motivo di intralcio alla visuale del guidatore dal parabrezza. Si tratta di un’abitudine che molti automobilisti hanno, che può essere parecchio rischiosa per la sicurezza stradale: capita spesso infatti di vedere peluche, arbre magique, ciondoli, deodoranti e altri oggetti appesi allo specchietto retrovisore centrale in macchina.

Come evitare la multa

È possibile fare attenzione ad alcuni accorgimenti utili per evitare di prendere la multa e per garantire la sicurezza su strada. La prima cosa da fare è non apporre adesivi sui vetri della macchina, non solo sul parabrezza, ma anche sui finestrini e sul lunotto posteriore, perché sono tutti elementi che servono per avere una visuale a 360 gradi sulla strada.

E non è tutto, se si desidera o si ha bisogno di portare degli oggetti in auto, è importante sapere che non devono essere troppo grandi e non devono essere appesi allo specchietto retrovisore. Una delle cause di incidenti stradali è proprio la mancanza di visibilità completa dal parabrezza, per questo è importante fare attenzione a questo aspetto, come è fondamentale sapere quali sono le norme del Codice della Strada da rispettare per evitare multe.

Visibilità e attenzione durante la guida

Chiaramente l’attenzione dalla guida e la visibilità sulla strada sono due elementi fondamentali per garantire la sicurezza su strada. Per questo motivo è importante evitare ogni tipo di distrazione – come l’utilizzo dello smartphone al volante, una delle principali cause di incidenti – e restare vigili.

Anche la norma del Codice della Strada che prevede la multa per chi tiene oggetti in auto che impediscono la visuale è fondamentale per garantire la sicurezza durante la circolazione.

A proposito di oggetti in auto

È importante sapere anche come caricare oggetti sul proprio veicolo, in modo che non cadano – diventando pericolosi su strada – e non si disperdano o muovano, andando a diminuire la visibilità del conducente o impedirne la libertà di movimento durante la guida. Gli oggetti non dovrebbero mai essere appesi allo specchietto retrovisore, soprattutto se di grandi dimensioni. Un’abitudine che si è diffusa negli ultimi anni è quella di agganciare la mascherina allo specchietto, ma lo sconsigliamo fortemente.

Secondo l’articolo 192 del Codice della Strada “coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo e devono esibire il documento di circolazione, la patente di guida e ogni altro documento che devono avere con sé”.

Inoltre, “ufficiali e agenti possono procedere a ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo, ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità […]”. E ancora “chiunque viola gli obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344”.