Multa da 700 euro senza rispettare questa scadenza

Sappiamo tutti, o almeno dovremmo, che la revisione auto è un controllo periodico che deve essere fatto obbligatoriamente ogni due anni presso un’officina autorizzata o la Motorizzazione. Si tratta d una verifica molto importante per la sicurezza del veicolo, che è dettata dal Codice della Strada, quindi chi non vi provvede è soggetto a sanzioni.

Che cos’è la revisione

Come anticipato, è un controllo specifico obbligatorio per legge, che verifica che l’auto sia in sicurezza, prima di tutto, ma che ne controlla anche il livello di consumi e di emissioni inquinanti per l’ambiente. Si tratta di una specie di check-up che viene fatto per viaggiare senza problemi e guasti.

Di cosa si occupa il professionista durante la revisione

Le auto vengono sottoposte a differenti prove da superare ai fini della revisione auto, si verificano alcuni parametri di sicurezza e in termini di emissioni. Tramite la revisione si controlla che la vettura rimanga nelle stesse condizioni di omologazione negli anni, invariate dal momento in cui esce dalla concessionaria.

Quanto costa la revisione auto

Il prezzo da pagare è differente a seconda del posto in cui si decide di portare l’auto a far revisione:

presso la Motorizzazione Civile si pagano 54, 95 euro ;

; presso le officine autorizzate il costo è invece di 79,02 euro (in seguito agli aumenti recenti – oggi si può fare richiesta del bonus).

La revisione deve essere fatta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e poi ogni due anni, per tutta la vita del veicolo.

Revisione auto scaduta: la multa

Chi non provvede alla revisione dell’auto nei tempi stabiliti dalla legge rischia sanzioni gravi. Se la revisione è scaduta (e si viene “beccati” per la prima volta dalle Forze dell’Ordine), allora la multa va da un minimo di 173 a un massimo di 694 euro, che raddoppia invece in caso di più omissioni.

Non è tutto perché chi circola senza revisione o con la revisione scaduta rischia anche la sospensione della circolazione fino al momento in cui non viene effettuato il controllo obbligatorio all’auto. Attenzione in questo caso perché chi viene sorpreso alla guida di una vettura sospesa dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione rischia da 1.998 a 7.993 euro di multa. Meglio evitare, visto che si rischia anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per 90 giorni.

E in caso di sinistro con colpa?

L’assicurazione potrebbe anche decidere di esercitare il diritto di rivalsa, è un suo diritto. Se quindi l’auto non era revisionata al momento dell’incidente, la compagnia può chiedere al suo cliente titolare del premio assicurativo il rimborso della somma risarcita alla controparte coinvolta nel sinistro.

C’è una cosa importante da sapere: la sanzione in caso di revisione scaduta non è automatica, non arriva a casa una multa se non si rispetta il termine stabilito dalla legge, ma si rischia solo se si viene sorpresi da parte delle Forze dell’Ordine adibite al controllo dei documenti (stessa cosa che avviene per l’assicurazione). Il professionista che si occupa della revisione auto non è tenuto a effettuare alcuna segnalazione alle autorità e a comunicare il ritardo, nel caso in cui si porta l’auto in officina per fare la revisione oltre il termine stabilito dalla legge.