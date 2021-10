Il modo più economico per proteggere una moto

Se parliamo di telo coprimoto, gli appassionati di due ruote sanno senza dubbio di che cosa si tratta. In genere ogni motociclista ama tenere il suo ‘gioiello’ sempre al riparo, sia dalle intemperie che dal clima rigido o dai potenti raggi solari, ma anche da polvere, detriti e la possibilità di ritrovarsi dei graffi e/o delle ammaccature sulla moto.

Sul mercato ci sono moltissimi prodotti validi, vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo e quello che abbiamo selezionato come il miglior prodotto in vendita oggi su Amazon in termini di rapporto qualità/prezzo.

Proteggere la moto da pioggia, polvere, graffi e intemperie

Soprattutto per chi decide di non utilizzare la moto durante la stagione invernale (ed è una buona percentuale di motociclisti a fare questa scelta), ma anche per chi non ha un garage o lascia spesso la sua moto parcheggiata in un luogo scoperto, il telo è il ‘must have’.

In commercio, come abbiamo anticipato, c’è una grande varietà di prodotti, in grado di garantire la maggior copertura e protezione alla propria moto. La caratteristica più importante che un buon telo coprimoto deve avere è senza alcun dubbio la resistenza, ma è fondamentale anche una buona elasticità, per adattarsi al meglio ad ogni modello di due ruote.

Il nostro consiglio è quello di comprare un buon telo, che sia pesante ma non troppo rigido, in modo che si possa manovrare con agilità quando si copre e scopre la moto, senza rischiare di graffiarla. Meglio scegliere oltretutto un prodotto che abbia anche un rivestimento morbido all’interno, per proteggere dal freddo e da eventuali urti e danni.

Fondamentale la protezione dai raggi UV, che possono provocare dei danni alla vernice. Scegliete un telo impermeabile e semplice da usare.

Il migliore telo coprimoto per rapporto qualità/prezzo su Amazon

Il telo coprimoto Favoto è un ottimo prodotto, economico ma di qualità. Adatto per moto di 225 cm di lunghezza massima e senza parabrezza alto e borsa/bauletti. Utile anche per biciclette e scooter.

È realizzato in poliestere di qualità, in grado di proteggere la moto da polvere, raggi UV, pioggia, neve, grandine e ogni precipitazione. Previene i graffi ed è dotato di un buco che consente l’utilizzo di un lucchetto antifurto. Sia la superficie interna che esterna sono realizzate in un ottimo tessuto antivento, molto resistente ma, nonostante questo, leggero e morbido.

È facile da usare e installare sulla propria moto, veloce e semplice anche da piegare e riporre nell’apposita borsa quando non si utilizza. È dotato inoltre di strisce riflettenti, che aumentano la visibilità della moto nelle ore notturne.