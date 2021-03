Quali sono i seggiolini Isofix più sicuri per viaggiare in famiglia

editato in: da

L’isofix è un dispositivo che garantisce la sicurezza dei bimbi in auto, si tratta di uno strumento che serve per fissare il seggiolino e far viaggiare il bambino in macchina. È un sistema di montaggio di seggiolini standardizzato a livello internazionale. Il 60% delle auto in Europa ne è provvista, si trova praticamente su tutte le vetture vendute a partire dal 2006 e, per legge, dal 2014. Oltre a controllare tra i sedili se la tua macchina ha Isofix, lo puoi tranquillamente leggere sul manuale dell’auto.

Come funzionano i seggiolini Isofix

Isofix garantisce maggiore sicurezza rispetto alle cinture, assicura infatti che il fissaggio del seggiolino avvenga correttamente tramite segnalazioni visive. Con Isofix universale i seggiolini vengono fissati in alto tramite un aggancio e in basso con due agganci.

Cosa sono gli attacchi Isofix

Gli attacchi Isofix bloccano automaticamente il seggiolino auto (o la sua base) su due clip metalliche, i punti di fissaggio, tra il sedile del veicolo. E così non serve la cintura di sicurezza, che tra l’altro è anche molto meno sicura di questo sistema.

Come montare il seggiolino

Per il montaggio bisogna:

trovare i punti Isofix nell’auto (sono dei cerchi metallici che si trovano nello spazio tra lo schienale del sedile e il cuscino);

nell’auto (sono dei cerchi metallici che si trovano nello spazio tra lo schienale del sedile e il cuscino); individuare i connettori Isofix sul seggiolino, o sulla base;

Isofix sul seggiolino, o sulla base; inserire i connettori nelle fessure Isofix, spingendoli.

Legge europea UNI EN 14988

La EN 14988 (recepita in Italia come UNI EN 14988) è una legge europea del 2006 che disciplina quali sono i requisiti di sicurezza che devono avere i seggioloni per neonati fino a 36 mesi e i seggiolini per auto.

I migliori seggiolini Isofix

Per scegliere il seggiolino adatto, è fondamentale partire dal peso del bambino e quindi scegliere quello omologato in base ai gruppi 1, 2 o 3. Dove previsto dalla normativa europea, è bene assicurarsi che questi siano predisposti per il montaggio tramite sistema Isofix.

Di seguito proponiamo una selezione dei migliori seggiolini presenti su Amazon, predisposti per Isofex e omologati per bambini da 9 a 36 kg.

Inglesina Caboto, seggiolino reclinabile sicuro

Il comfort e la sicurezza sono le caratteristiche principali del seggiolino Caboto di Inglesina, omologato per bambini da 9 a 36 kg (gruppi 1, 2 e 3). La seduta anatomica e il poggiatesta avvolgente sono garanzia di comodità per il piccolo passeggero, mentre gli inserti in Eps su tutta la struttura aumentano l’assorbimento dell’energia in caso di impatto laterale.

Kinderkraft Safety Fix, con schienale reclinabile

Adatto per bambini dai 9 ai 36 kg e fino a 150 cm di altezza, il seggiolino Kinderkraft Safety Fix ha uno schienale sagomato e facilmente inclinabile, che garantisce il massimo comfort al bambino. Può essere montato con sistemi di Isofix e Top Theter, o con le cinture di sicurezza del veicolo.

Seggiolino Racer, con cuscino imbottito antiabbandono

Il seggiolino Racer, omologato per bambini da 9 a 36 kg, è uno dei più venduti su Amazon grazie al cuscino imbottito dotato di dispositivo antiabbandono che si collega allo smartphone tramite il Bluetooth.

Foppapedretti Time duoFIX, per gruppi 2 e 3

Il seggiolino Time duoFIX è omologato per bambini dai 15 ai 36 kg (da 3 a 12 anni circa) che rientrano nei gruppi 2 e 3, secondo i parametri della normativa europea. La seduta anatomica è dotata di poggiatesta avvolgente e regolabile a più altezze. Può essere montato con o senza sistema Isofix.

Cybex Silver Solution X-Fix, con dispositivo antiabbandono

Come il precedente, il seggiolino Cybex Silver Solution X-Fix è omologato per bambini dai 15 ai 36 kg, quindi appartenenti ai gruppi 2 e 3. La sicurezza è il suo punto di forza, visto che è dotato del dispositivo antiabbandono Tippy Pad per minori da 0 a 4 anni.