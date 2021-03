Come trasportare la bicicletta in auto

editato in: da

Gli amanti dei viaggi e delle scampagnate in bicicletta amano partire portando con sé la loro amata due ruote, solo per se stessi o per tutta la famiglia. Vediamo qual è la soluzione migliore per trasportare la propria bici in auto, quali alternative considerare, come si montano i vari portabici e le differenze tra loro.

Portabici posteriore

Il portabici da portellone posteriore può essere con fissaggio rapido oppure da montare con i cinghietti. La struttura con le canaline consente di appoggiare le bici e di bloccarle con dei braccetti rigidi, nell’altro caso invece le bici si appendono sul portabici.

Tra i pregi possiamo annoverare la possibilità di appendere o poggiare le biciclette, di aprire il portellone con il portabici montato (senza bici sopra), la facilità e la rapidità di montaggio. Purtroppo però non si possono montare su tutte le vetture, dipende dai materiali o dalla conformazione del portellone.

Il portabici posteriore Homcom è il più venduto su Amazon. Perfetto per una vacanza in famiglia, puà trasportare tre biciclette fino ad un carico massimo din 45 kg. Compatto e facile da ripuegare, quando non è in uso può essere riposto comodamente nel bagagliaio dell’auto.

Fabbri Portatutto è un portabiciclette posteriore in alluminio elettrosaldato per vetture con cofano o portellone. Garanzia di leggerezza e robustezza, può portare fino a 3 biciclette.

Portabici per gancio da traino

Anche i portabici da gancio da traino in commercio sono differenti, alcuni consentono di appendere le bici e altri invece di appoggiarle sulle canaline. Sono facili da utilizzare, perché si applicano sul gancio traino in pochi secondi. Il prezzo è alla portata di tutti in genere, e la maggior parte di questa tipologia di portabici in genere è basculante, quindi permettono di aprire il portellone dell’auto.

Il portabici da gancio traino Menabo è perfetto per e-bike e fat bike grazie ad una struttura robusta che permette di portare fino a 60 kg di carico complessivo. Prò trasportare fino a 4 biciclette.

Westfalia Bikelander è il portabici universale da gancio di traino sinonimo di qualità. Trasporta due biciclette e regge un carico fino a 60 kg. Può essere ripiegato ed occupa pochissimo spazio.

Portabici per il tetto

I portabici da tetto si applicano sulle barre portatutto, anche in questo caso ne esistono differenti modelli. In commercio ci sono quelli che necessitano di un montaggio classico, con cavallotto sotto le barre, e altri che prevedono il montaggio nella canalina superiore.

Il portaciclo da tetto universale Peruzzo Bike Hanger è adatto per tutte le biciclette e ha un sistema brevettato di fissaggio alla pedivella. Le cinghie sono testate per una tenuta a 150 kg di sforzo ciascuna.

Il portabici a ventosa SeaSucker Talon è facile da montare sul tetto dell’auto e da smontare. Può contenere una bicicletta fino a 20,4 kg ed è stato testato a 140 km/h.

Portabici Thule

Una garanzia tra gli appassionati di tutto il mondo è Thule, azienda svedese leader nella vendita di portabici per auto. La qualità dei materiali, il design innovativo e i test estremi in laboratorio, rendono questo brand uno dei più cercati dagli amanti delle due ruote.

Il portabici da tetto Thule ProRide permette di trasportare biciclette fino a 20 kg. Il mezzo a due ruote viene agganciato saldamente grazie alla pinza bloccatelaio e alla canalina poggiaruota. Aggancio della bicicletta rapido e semplice grazie al quadrante del limitatore di coppia che controlla la forza in entrata nel telaio della bicicletta indicando chiaramente il montaggio corretto.

L’elevata portata permette al Thule VeloSpace XT di trasportare ogni tipo di bicicletta, da quelle per bambini fino alle più pesanti mountain bike o e-bike. La versione che proponiamo è in grado di trasportare fino a tre biciclette, ma è disponibile anche una versione più economica per due.

Il portabici posteriore Thule FreeWay 3 con bici sospese è l’ideale per auto con portellone e per berline e può trasportare fino a tre biciclette. Per una maggiore protezione, tutte le parti a contatto con l’auto e le biciclette sono rivestite in gomma.

Portabici per camper

Il portabiciclette è uno dei più importanti accessori da camper, utilizzato per chi decide di fare le sue vacanze on the road. È molto utile infatti per chi viaggia con la sua casa-mobile, spostandosi tra diverse località, ma avendo sempre la propria bici con sé.

Il Carry-Bike CL è un portabici per camper compatto, robusto ed economico. Può portare due bici, ma l’esclusiva mensola brevettata Zoom-4-Bikes permette l’aggiunta di due canaline supplementari per portare fino a 4 bici.

FIl portabici per camper Fabbri Bici Ok è la soluzione made in Italy robusta ed elegante grazie al tupo in alluminio elettrosaldato e anodizzato colore argento e agli snodi in materiale termoplastico ad elevata resistenza meccanica. Può portare fino a 3 biciclette.

Cosa dice il Codice della strada

I portabici possono essere applicati liberamente all’auto senza modificarne le caratteristiche tecniche, non bisogna aggiornare la carta di circolazione e quindi non è necessaria alcuna visita e prova in Motorizzazione Civile.

È necessario però ovviamente rispettare le disposizioni del Codice della Strada:

i portabici non devono occultare la targa e i dispositivi di segnalazione e illuminazione;

devono essere saldamente ancorati alla carrozzeria;

non possono avere elementi all’esterno che possano agganciare pedoni, ciclisti e motociclisti;

devono rientrare nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla Legge.

Cosa possiamo dire invece sulla targa ripetitrice? Si discute molto la possibilità di usarla nel caso in cui il portabici nasconda quella originale dell’auto. La Legge non ammette la targa ripetitrice, applicabile solo ai carrelli appendice