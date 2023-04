I dieci migliori pneumatici estivi: la classifica

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF I migliori pneumatici estivi: la classifica del TCS

In occasione di un traguardo così importante, il 50esimo anniversario dalla sua fondazione, il Touring Club Svizzero ha deciso di festeggiare realizzando i test dei migliori pneumatici estivi 2023 in una versione del tutto inedita.

Il TCS, insieme ai partner ADAC e ÖAMTC, ha realizzato il testo su 50 pneumatici di un’unica dimensione, 205/55 R16 91V, con 2 nuovi livelli di valutazione.

I brand – tra quelli che troviamo oggi sul mercato – che hanno ottenuto la valutazione di “molto consigliato”, sono in tutto dieci. Vediamo come si sono svolti i test e quali sono le gomme estive migliori sul mercato oggi secondo il Touring Club Svizzero.

Il test nel 2023

Il Touring Club Svizzero celebra i suoi 50 anni analizzando ben 50 pneumatici di un’unica dimensione: 205/55 R16 91V, una misura molto diffusa sul mercato per le auto della classe media. Per i test è stata usata una sola auto, la Volkswagen Golf VIII.

E per quest’occasione importante sono anche stati aggiunti 2 nuovi livelli di valutazione:

prima di tutto il livello di sicurezza di guida, che analizza il comportamento su fondo stradale asciutto e bagnato;

che analizza il comportamento su fondo stradale asciutto e bagnato; le prestazioni ambientali, che si riferiscono a criteri quali la rumorosità, il consumo di carburante (che come sappiamo varia in base allo stato delle gomme), l’usura, e sono stati aggiunti anche abrasione e sostenibilità.

Le gomme estive prese in esame sono state testate nel loro complesso, gli esperti hanno tenuto conto del fatto che alcune fossero nuove e altre rigenerate, e della presenza di eventuali residui di produzione che potrebbero essere rilasciati nell’ambiente e della presenza di sostanze tossiche nello pneumatico.

Per il calcolo del risultato finale si tiene in considerazione per il 70% la sicurezza di guida e per il 30% le prestazioni ambientali. La scala di valutazione divide gli pneumatici in:

molto consigliato: soddisfa tutti i requisiti di sicurezza ed ecologici;

consigliato: può essere carente in alcuni criteri;

consigliato con riserva: presenta debolezze;

non consigliato: grosse debolezze nel complesso.

I migliori pneumatici estivi secondo il TCS

Vediamo quindi quali sono, secondo il TCS, i modelli che hanno ottenuto la valutazione di “molto consigliato” nei test appena eseguiti.

Sul podio troviamo:

al terzo posto Michelin Primacy 4+, lo pneumatico estivo premium di Michelin, molto apprezzato e riconosciuto per la sua durata chilometrica;

seconda posizione per Continental PremiumContact 6, scelto anche da BMW, Audi e Honda come primo equipaggiamento;

e infine il migliore in assoluto è Goodyear Efficient Grip Performance 2: lo pneumatico estivo ad alte prestazioni di Goodyear, che ha vinto anche lo scorso anno nei test di AutoBild.

La Top Ten completa è la seguente:

Goodyear Efficient Grip Performance 2;

Continental PremiumContact 6;

Michelin Primacy 4+;

Bridgestone Turanza T005;

Nokian Wetproof;

Falken Ziex ZE310 Ecorun;

Continental UltraContact;

Kumho Ecsta HS52;

Hankook Ventus Prime4;

Nexen N’Fera Primus.

Comparatore per pneumatici auto: la novità del TCS

Il Touring Club Svizzero ha appena deciso di ampliare il suo portale online dedicato agli pneumatici con un nuovo strumento di ricerca, che conta in tutto circa 17.000 pneumatici. Questo portale risponde al bisogno di trasparenza sempre crescente, facilitando la scelta al momento dell’acquisto, e garantendo così anche più sicurezza agli automobilisti. Questa novità viene lanciata in occasione del 50° anniversario dei test degli pneumatici del Touring Club Svizzero.

Trovare lo pneumatico ideale per la propria auto e per le proprie esigenze è molto difficile oggi, perché il mercato offre una scelta davvero molto ampia e varia. È il motivo per cui il TCS ha dimostrato di voler essere dalla parte dell’utente, garantire più trasparenza e maggiori possibilità di confronto nella scelta degli pneumatici per auto. Il nuovo tool di confronto online è da subito disponibile gratuitamente per tutta la popolazione sul sito del TCS.

Si tratta di una forma di aiuto molto importante nella scelta dei nuovi pneumatici da acquistare. Infatti, come lo stesso Touring Club Svizzero spiega, bastano pochi passaggi per ottenere suggerimenti su pneumatici estivi, invernali o quattro stagioni sulla base di caratteristiche che l’utente considera importanti, come la sicurezza di guida, il consumo di carburante, il comfort e la rumorosità oppure ancora la sostenibilità e l’usura; è possibile confrontare direttamente tra loro i risultati ottenuti.

Come abbiamo anticipato tra l’altro quest’anno il TCS festeggia il 50° anniversario dei propri test degli pneumatici e ci tiene a sottolineare che negli ultimi cinque decenni, i requisiti a livello di pneumatici si sono rivoluzionati parecchio.

Non sono cambiate solo le auto in questi 50 anni, ma anche le strade e l’ambiente che ci circonda non sono più gli stessi. Oggi più che mai le gomme delle auto devono garantire la totale sicurezza su qualsiasi superficie stradale, presentare una resistenza al rotolamento e un grado di usura ottimali, essere silenziose e capaci di sopportare le velocità e i pesi delle vetture moderne.

Il test degli pneumatici del TCS definisce gli standard a riguardo e spinge i produttori a realizzare gomme sempre migliori, a sviluppare ogni anno differenti varianti per soddisfare le nuove esigenze dei clienti.

Terminiamo questo articolo con alcuni consigli utili direttamente dal Touring Club Svizzero.

Consigli utili sugli pneumatici estivi

Come ogni anno, arriviamo alla data del cambio gomme. Si passa dagli pneumatici invernali a quelli estivi, come dice la legge. Vediamo i consigli utili del TCS, che raccomanda di fare attenzione: