I migliori altoparlanti e subwoofer per ascoltare musica in auto

editato in: da

Oggi i produttori globali offrono sul mercato una vasta selezione di dispositivi elettronici per riprodurre il suono. In particolare in questo articolo ci concentriamo su altoparlanti e subwoofer. Poniamo anche l’accento sulle differenze che ci sono tra le casse dell’auto e quelle per la casa. Le configurazioni degli altoparlanti per auto e per casa in genere includono amplificatori, subwoofer, tweeter e altri elementi che differiscono in modo significativo soprattutto per quanto riguarda l’impedenza, il design e l’estetica. Cerchiamo di capire meglio insieme come funzionano altoparlanti e subwoofer.

Casse altoparlanti e subwoofer

La differenza sostanziale è che i subwoofer sono utilizzati per la parte più bassa dello spettro audio e sono l’ideale per i suoni dei bassi. Per quanto riguarda gli altoparlanti invece non vi è alcuna restrizione del genere, forniscono alla perfezione le alte frequenze, come la gamma media e acuta.

Differenza tra subwoofer attivo e passivo

È importante sapere quali sono le differenze tra subwoofer attivo e passivo per un acquisto più consapevole:

prima differenza sta nella composizione della struttura , quello attivo o amplificato è dotato di un amplificatore interno, il subwoofer passivo riceve l’alimentazione da un amplificatore esterno;

, quello attivo o amplificato è dotato di un amplificatore interno, il subwoofer passivo riceve l’alimentazione da un amplificatore esterno; potenza e versatilità , il subwoofer attivo è un prodotto che si compra già completo e finito, con limitazioni imposte in fase di produzione. Il passivo invece necessita di un amplificatore, per cui offre infinite possibilità di personalizzazione in termini di potenza e versatilità;

, il subwoofer attivo è un prodotto che si compra già completo e finito, con limitazioni imposte in fase di produzione. Il passivo invece necessita di un amplificatore, per cui offre infinite possibilità di personalizzazione in termini di potenza e versatilità; prezzo, quello del subwoofer passivo può essere molto più basso di quello attivo.

I migliori subwoofer e altoparlanti per auto

Prima di comprare casse (qui le più potenti casse Bluetooth) e subwoofer, considera il tipo di impianto stereo su cui dovrai installarli. Migliorare la potenza dell’audio non significa per forza aggiungere un gran numero di casse, che invece può fare l’effetto contrario, diminuendo la qualità, e andando addirittura a danneggiare l’impianto.

Controlla anche le dimensioni delle casse già presenti, le forme degli altoparlanti per auto sono differenti, scegli quelle che si adattano meglio.

JVC CS-J420X, gli altoparlanti numero uno su Amazon

Gli altoparlanti JVC CS-J420X sono i più venduti su Amazon. Il segreto? La qualità del suono che contraddistingue JVC e laa potenza eccezionale con un picco di 210 W ottenuto grazie alla combinazione di woofer a cono di mica da 10 cm, surround ibrido, tweeter al neodimio e woofer in ferrite.

Proponiamo le varianti da 10 e da 13 cm.

Subwoofer Pioneer TS-G1010F economico

Gli altoparlanti subwoofer Pioneer sono dotati di doppio cono che raggiunge una potenza di 190 W. Si tratta di una soluzione indicata a chi vuole ascoltare musica in auto con una buona resa risparmiando rispetto ai top di gamma che hanno sicuramente prestazioni più elevate, ma costano di più.

Kenwood KSC-SW11, il più piccolo subwoofer amplificato al mondo

Un concentrato di potenza: il subwoofer Kenwood KSC-SW11 riesce a raggiungere 150 Watt senza distorsioni con una scatoletta di appena 28x19x7 cm. Viste le dimensioni ridotte, può essere montato facilmente sotto il sedile dell’auto.

Con la funzione di ingresso livello altoparlanti dell’amplificatore, è possibile rilevare il segnale musicale del cablaggio degli altoparlanti esistenti in vettura. In questo modo, l’aumento della potenza in uscita e il miglioramento della qualità audio diventano operazioni di aggiornamento semplici.

Subwoofer Alpine SWE-815, bassi potenti in poco spazio

Se è la qualità dei bassi che cerchiamo, la soluzione potrebbe essere rappresentata dalle casse Alpine SWE-815. Queste casse sono dotate di subwoofer da 20cm di tipo SWE e amplificatore incorporato da 150W. Il picco di potenza massima che può raggiungere è di 300 W.

Altoparlanti ovali Rockford Fosgate T1572

Concludiamo questa selezione con gli altoparlanti ovali Rockford Fosgate T1572. Il marchio è ben noto tra gli appassionati che amano ascoltare la musica alla migliore qualità. Questo modello è caratterizzato da un tweeter a cupola in alluminio con sospensione in poliuretano e può raggiungere una potrnza di 140 Watt.

Come montare subwoofer e altoparlanti per auto

Vediamo riassunti i passaggi principali per montare le casse dell’auto:

assicurati che le casse scelte (qui le migliori per pc) siano adatte all’auto;

previeni eventuali danni al sistema elettrico scollegando la batteria dell’auto;

segui le istruzioni del prodotto;

rimuovi tutti i pannelli e le mascherine;

togli le casse di serie. Ricorda che un altoparlante, spesso ma non sempre, è collegato a un fascio di cavi, quindi fai attenzione a non strapparli;

collega le nuove casse all’impianto elettrico della vettura;

testa l’impianto audio e saldalo all’interno della portiera o del cruscotto.

Per montare il subwoofer invece:

compra un kit di cablaggio per amplificatori;

fai passare il cavo di alimentazione dalla batteria fino all’amplificatore, ma non collegare ancora il cavo alla batteria e all’amplificatore;

cerca una messa a terra di metallo vicino all’amplificatore;

estrai l’autoradio dal suo alloggiamento;

prendi il cavo remote del tuo kit e collegalo/stagnalo al cavo bianco e blu, poi fallo passare lungo il cruscotto e poi attraverso la portiera;

con l’autoradio ancora smontata, collega il cavo RCA bianco e rosso al retro della stessa, dove c’è scritto “Subwoofer Output”;

fai arrivare tutti i cavi all’amplificatore e usa i cavi delle casse per collegare il subwoofer all’amplificatore;

l’impedenza del subwoofer dovrebbe combaciare con quella dell’amplificatore;

metti un fusibile sul cavo da 12V nel cofano, a non più di 50 cm dalla batteria;

collega il cavo di alimentazione alla batteria e all’amplificatore;

infine collega il cavo alla batteria.