Quali sono le migliori auto elettriche senza patente a 4 posti

Le auto elettriche che si possono guidare senza la patente sono conosciute come microcar e minicar.

Si tratta di veicoli che, pur avendo quattro ruote, hanno una potenza inferiore rispetto a qualsiasi altro tipo di auto, elettrica o alimentata con carburante. Sono auto molto piccole, di cilindrata inferiore ai 50 cc, catalogate come quadricicli leggeri o pesanti in base alla potenza in kW. Sono la soluzione migliore per giovani adolescenti o chiunque non abbia ancora preso la patente B. Per acquistare un veicolo simile la spesa minima si aggira intorno ai 7 mila euro e può raggiungere anche i 14.000 euro con allestimenti come la radio e il connettore USB, il lettore cd e mp3, il navigatore satellitare e il wi-fi.

La microcar, o quadriciclo leggero, pesa fino ad un massimo di 350 kg, superabili solo nel caso di veicolo a trazione elettrica per la presenza delle batterie, e con una potenza di massimo 4 kW, velocità limite di 45 km/h. La minicar può pesare fino ad un massimo di 550 kg, anche in questo caso superabili per i veicoli a trazione elettrica con il peso delle batterie, e con una potenza massima di 15 kW, velocità limite di 80 kg.

I modelli di microcar e minicar più richiesti e circolanti oggi sul mercato sono:

Aixam , nelle versioni e-City e e-Coupè, con batterie al litio e velocità massima di 45km/h, al prezzo di 8.000 euro circa;

, nelle versioni e-City e e-Coupè, con batterie al litio e velocità massima di 45km/h, al prezzo di 8.000 euro circa; Aixam City Car , la più famosa ed è anche sicuramente la più venduta. Monta un motore diesel, ha raffreddamento a liquido e un interessante equipaggiamento di serie. Il costo come da listino è di 10.400 euro;

, la più famosa ed è anche sicuramente la più venduta. Monta un motore diesel, ha raffreddamento a liquido e un interessante equipaggiamento di serie. Il costo come da listino è di 10.400 euro; Chatenet CH30 , motore a due cilindri di 523 CC di cilindrata con una potenza di 5 CV. Con un pieno è in grado di coprire 500 km, con un consumo di 1 litro ogni 30 chilometri. A partire da 13.600 euro;

, motore a due cilindri di 523 CC di cilindrata con una potenza di 5 CV. Con un pieno è in grado di coprire 500 km, con un consumo di 1 litro ogni 30 chilometri. A partire da 13.600 euro; Ligier JS 50 L , design moderno e sportivo per la microcar francese amata dai giovani italiani. Comoda e capiente ha un prezzo di listino di 14.990 euro;

, design moderno e sportivo per la microcar francese amata dai giovani italiani. Comoda e capiente ha un prezzo di listino di 14.990 euro; Microcar M.GO Plus , venduta a 9.900 euro. Ha un motore diesel bicilindrico a 4 tempi ed un interessante equipaggiamento di serie;

, venduta a 9.900 euro. Ha un motore diesel bicilindrico a 4 tempi ed un interessante equipaggiamento di serie; Casalini M14, modello Made in Italy molto apprezzato per il buon motore diesel e gli elevati standard offerti in termini di sicurezza. Il prezzo va dai 14.000 ai 16.000 euro.