Mai più vetro appannato dell’auto con questo rimedio definitivo

Un problema piuttosto fastidioso in autunno e inverno per ogni automobilista è quello del vetro appannato. Spesso per risolverlo non è sufficiente accendere l’aria o abbassare il finestrino e l’uso di un panno asciutto è un soluzione valida solo per pochi minuti. Il panno, inoltre, lascia un grosso alone sul vetro. Cosa fare allora?

Lo spray antiappannante

I parabrezza delle auto si appannano perché l’umidità presente nell’aria all’interno dell’abitacolo ancora allo stato di vapore acqueo, a contatto con la superficie del vetro più fredda, condensa in piccolissime goccioline d’acqua allo stato liquido, che si depositano sul vetro stesso creando appunto l’effetto di appannamento.

Sul mercato esistono diverse soluzioni spray che, con pochi euro, consentono di prevenire questo inconveniente e non sarà necessario riapplicare lo spray anti-appannamento ogni volta.

Questi spray sono delle protezioni che impediscono all’aria calda e all’umidità di depositarsi sui vetri e occultare la vista del conducente rendendo la guida molto pericolosa. Si utilizzano sui parabrezza delle auto ma anche all’interno della visiera dei caschi da motociclista e delle maschere da sub.



Come si applica lo spray

Agitare la bomboletta spray e assicurarsi che la superficie sui cui applicarlo sia pulita e asciutta. Spruzzare uniformemente per coprire il parabrezza e spalmare uniformemente il prodotto con un panno asciutto. Nel maggior parte dei casi la prima applicazione dura per diverse settimane.

I rimedi fai da te (non testati)

Sul web circolando anche alcuni rimedi casalinghi come trattamenti anti-appannanti.

Il primo e più efficace rimedio consiste nel posizionare sotto i sedili un contenitore (calza o sacchetto di stoffa) di silice (la sabbia spesso usata per la lettiera dei gatti), in grado di assorbire l’umidità presente in automobile e quindi evitare la formazione della condensa.

Il secondo è l’uso di una goccia di detersivo per piatti: strofinarlo con un panno e lasciarlo agire, poi utilizzare un secondo straccio per eliminare eventuali residui di detersivo.

Il terzo è l’uso di una patata: sì avete capito bene. Le sostanze (amido) contenute nella patata formeranno una patina che eviterà l’appannamento del vetro auto. Con uno strofinaccio pulito e adatto alla pulizia dei vetri, rimuovete lo sporco grossolano lasciato dalla patata fino a ottenere un vetro abbastanza pulito.

Tornando seri, vi consigliamo di provare lo spray antiappannante