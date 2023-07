Mai più emergenze: gli indispensabili da avere sempre in auto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF I prodotti indispensabili, da avere sempre con sé, in caso di emergenza in auto

Viaggiare in auto significa anche poter andare incontro a differenti problematiche e malfunzionamenti più o meno difficili da risolvere. Una costante e corretta manutenzione è sicuramente il modo giusto per prendersi cura della propria macchina, cercando di evitare eventuali emergenze su strada.

Non tutto però è prevedibile, e può accadere di ritrovarsi comunque con l’auto in panne. Vediamo alcune delle situazioni più comuni e come risolverle.

Batteria scarica: cosa fare

Quando la batteria si scarica, l’auto non parte. Può accadere se il veicolo è rimasto fermo per parecchio tempo o per altri motivi inaspettati e imprevedibili. In genere il consiglio che diamo è quello di usare i cavi di emergenza e collegarli a un’altra macchina per poter accendere il veicolo e ripartire.

Il meccanismo di ricarica della batteria è molto semplice, basta collegarla a un’altra fonte di energia e trasferire la corrente. Il metodo classico è appunto quello dei cavi: ci si collega alla batteria carica di un’altra auto e, attraverso alcuni colpetti di acceleratore, si dà il via alla ricarica.

Ma se ci troviamo in una zona isolata, magari durante la notte? In questi casi l’unica soluzione se non si vuole chiamare il soccorso stradale è l’avviatore di emergenza, strumento che sarebbe opportuno avere sempre con sé in auto, in grado di trasformare la corrente alternata in continua e avviare così il processo.

Gomme sgonfie: che cosa fare

Altro problema che si può verificare in auto è quello relativo agli pneumatici sgonfi. Le gomme infatti dovrebbero sempre essere alla giusta pressione. E questo significa che non devono mai essere sgonfie, ma nemmeno troppo gonfie.

È una questione di sicurezza, è importante viaggiare con pneumatici gonfi, la pressione degli pneumatici auto influisce sul comportamento stesso del veicolo e sulla guida, anche in maniera molto profonda.

Le gomme gonfiate a una pressione errata (troppo o troppo poco) possono limitare la tenuta su strada e quindi aumentare il rischio di incidenti e perdita di controllo del veicolo. Ed è il motivo per cui gli esperti consigliano di controllare la pressione degli pneumatici circa una volta al mese.

Ma non finisce quindi, perché forse non tutti lo sanno, ma la scorretta pressione delle gomme influisce negativamente anche sui consumi dell’auto stessa. E visto che la spesa per il carburante è nella lista di quelle più pesanti per le famiglie italiane oggi, sarebbe bene evitare tutti quei comportamenti che possono far “sprecare” inutilmente benzina o gasolio.

Pneumatici gonfiati a una pressione troppo bassa possono portare delle conseguenze anche gravi sul veicolo, ma lo stesso può accadere anche quando la pressione è troppo elevata e diventa dannosa. Vediamo nel dettaglio:

le gomme sgonfie hanno maggior contatto su strada nella parte laterale dei battistrada, questo determina chiaramente una più elevata usura e quindi spese più alte per il cambio degli pneumatici, oltre a provocare un aumento dei consumi di carburante;

hanno maggior contatto su strada nella parte laterale dei battistrada, questo determina chiaramente una più elevata usura e quindi spese più alte per il cambio degli pneumatici, oltre a provocare un aumento dei consumi di carburante; le gomme troppo gonfie invece si usurano rapidamente nella parte centrale del battistrada. La guida sembra più leggera e piacevole, ma non è per niente sicura, perché in questo caso la stabilità del mezzo viene meno.

