L’antifurto per moto più venduto è ora a metà prezzo

Non basta sapere usare alla perfezione la propria moto, i piloti sanno anche che è necessario pensare a come proteggerla dai danni e dai furti dei malviventi. Una delle più grandi piaghe del nostro Paese infatti riguarda moto e scooter rubati, solo nel 2020 ben 25.273 unità a due ruote sono sparite dalla circolazione a causa dei ladri (secondo quanto dichiarato nel dossier di LoJack) e solo il 36% di questi veicoli è stato ritrovato.

Nulla ferma i malviventi, nemmeno quando si tratta di furti d’auto. Secondo i più recenti dati riguardanti ladri e furfanti nel 2020, possiamo parlare di ben tre moto rubate ogni ora. Circa 70 mezzi al giorno spariscono nel nulla, si parla di un totale di 25.273 unità in 12 mesi e sono solo 9.336 i veicoli a due ruote che tornano al padrone.

Come prevenire il furto della moto

Ci sono differenti accorgimenti da tenere presente per evitare che i ladri possano colpire e riuscire ad accaparrarsi proprio la vostra moto. Innanzitutto sarebbe bene evitare di lasciarla parcheggiata in luoghi incustoditi e soprattutto senza l’antifurto. Noi consigliamo di usare una catena antitaglio oppure un blocca disco.

Bisogna cercare di stringere con la catena la ruota (meglio quella posteriore) per riuscire a rendere più difficile la vita dei malintenzionati interessati alla vostra moto, in modo che il veicolo diventi praticamente impossibile, o quasi, da spostare. La catena dovrebbe essere attaccata ovviamente a un elemento fisso.

Esistono altrimenti dei modelli di blocca disco dotati di antifurto a sirena, molto efficaci contro i ladri. Si tratta di dispositivi muniti di pile, che funzionano in questo modo:

si inserisce come di consueto il perno di blocco sul foro del disco;

basta lasciar passare alcuni secondi per far entrare in funzione il sistema;

in questo modo l’antifurto è attivo e la sirena parte quando qualcuno esercita delle azioni di forza sulla moto.

Con questa tipologia di antifurti la sicurezza meccanica è ottima, in più il segnale sonoro rende il dispositivo ancora più protettivo.

AGPTEK Lucchetto Antifurto sonoro per moto: caratteristiche tecniche

Questo dispositivo è l’antifurto per moto più venduto oggi, apprezzato dalla clientela per le sue caratteristiche uniche, in grado di scoraggiare qualsiasi ladro in circolazione, intenzionato a rubare la vostra moto. Non lasciatevi scappare quindi AGPTEK, con un dispositivo di allarme sensibile, che si attiva automaticamente quando vengono rilevate vibrazioni o urti (110 db per proteggere efficacemente la moto e spaventare i ladri).

AGPTEK Lucchetto Antifurto sono per moto: l’offerta Amazon

Questo antifurto sonoro per moto è uno dei più venduti proprio perché molto efficace contro eventuali danni e furti da parte di malviventi. Il prezzo originale è di 37,99 euro, oggi su Amazon lo trovate scontato del 32%, venduto quindi a 25,89 euro. Un’occasione.