Liquido auto, attenzione alla quantità: può danneggiare il motore

Ogni auto ha bisogno di una certa manutenzione per poter funzionare evitando danni al motore o ad altre componenti fondamentali, ma anche per aumentare i suoi anni di vita. Per questo motivo è fondamentale fare la revisione (obbligatoria oltretutto per legge ogni due anni) e il tagliando, ovvero l’insieme dei controlli che il meccanico consiglia di fare ogni anno sull’auto, per un corretto funzionamento, senza problemi.

L’auto ha bisogno di differenti liquidi, tra cui per esempio olio motore e acqua, indispensabili per evitare danni anche gravi a ogni parte meccanica. Quando si mette mano all’interno del cofano è assolutamente necessario ricordare una cosa: o si è abbastanza esperti da sapere quello che si sta facendo, oppure è opportuno chiamare un meccanico, un professionista del settore. Qualsiasi movimento sbagliato infatti potrebbe andare a provocare dei danneggiamenti di diversa entità.

Il liquido che potrebbe danneggiare l’auto

Tra le varie cose da sapere per una corretta manutenzione dell’auto, ce n’è una che forse in troppi sottovalutano: uno dei liquidi indispensabili per il funzionamento della vettura stessa deve essere inserito nelle giuste quantità all’interno del mezzo, altrimenti potrebbe provocare dei danni molto seri e irreversibili.

E, visto che per comprare un’auto si spendono molti soldi, è meglio evitare di sbagliare, rischiando di provocare dei problemi al veicolo, improvvisandosi meccanici. Solo gli esperti infatti sanno quali sono le giuste dosi di liquido che vanno inserite nella macchina e le modalità corrette di utilizzo. Il proprietario del mezzo invece molto spesso purtroppo non sa bene tutto quello che è necessario sapere per un corretto funzionamento del veicolo, e sbaglia appunto perché non ha una conoscenza approfondita delle cose su cui ha lavorato.

Come sappiamo, ci sono differenti elementi e prodotti da inserire nel cofano dell’auto, che devono anche essere posizionati nel modo corretto. L’olio è un elemento indispensabile all’interno del motore, perché consente a tutte le parti meccaniche di muoversi senza creare attrito l’una con l’altra. Forse non tutti sanno però che, messo in abbondanza, può diventare pericoloso.

Troppo olio nel motore dell’auto: che cosa si rischia

Una delle cose più difficili da capire è la combustione che avviene nei motori delle auto e degli altri veicoli; questo rende difficoltoso anche comprendere quanto sia fondamentale mettere la giusta quantità di olio del motore (sappiamo benissimo che ci sono la tacca di minimo e di massimo livello del liquido da inserire nell’apposita vaschetta) per evitare danneggiamenti. Ci vogliono anni di studi e/o di esperienza per capire davvero che cosa succede e come trattare i motori nel miglior modo possibile.

E infatti, per permettere la giusta funzione di un motore, è assolutamente fondamentale inserire all’interno degli appositi vani le dosi giuste dei liquidi corretti e di qualità e farlo fare da un esperto. È comunque importante sapere che, nel caso in cui venga usata una quantità sbagliata di olio o altro liquido, eccedendo, ci sono dei rimedi e delle soluzioni.

Se l’olio motore viene messo in abbondanza può provocare dei danni molto seri: fate attenzione quindi a controllarne il livello. Fate fare quest’operazione in un’officina specializzata o a mani esperte. Che cosa può succedere altrimenti:

pericolose perdite,

aspirazione d’olio,

pistoni e candele imbrattati, provocando l’autoaccensione.

Puoi togliere olio drenandolo dal tappo di scolo, ma anche svitando il filtro o con l’aspirazione.