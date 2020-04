Lavare l’auto in quarantena: c’è la soluzione

editato in: da

In questi lunghi giorni di lockdown, molti pensano di poter lavare la propria auto ma attenzione ai rischi che si possono correre anche facendo questa operazione.

Multe salate per chi lava l’auto

In base al Decreto del 21 marzo gli autolavaggi possono restare aperti ma lavare l’auto non è una priorità e l’accesso agli autolavaggi è consentito solo a chi utilizza il mezzo per lavoro, come per esempio taxi, NCC e operatori sanitari.

Infatti ci risulta che, tra le varie denunce comminate dalla Polizia, diverse hanno riguardato proprio automobilisti intenti a lavare l’auto al self-service o che pensavamo di poter recarsi presso un autolavaggio: la multa in questi casi può andare da 400 a 3.000 Euro.

Occhio al lavaggio in strada

Non cambia il discorso se pensate di potere lavare l’auto in strada, anche in questi casi il rischio è di incorrere in sanzioni. L’articolo 15 del Codice della Strada stabilisce che il lavaggio dei veicoli sulla strada o in zone private (quindi sia in città che in campagna) tramite acqua e saponi è vietato perchè produce l’inevitabile scarico di sostanze inquinanti nel terreno, che possono creare danni all’ambiente se non opportunamente trattate.

La soluzione del lavaggio a secco

La soluzione per evitare problemi e multe è quella di usare il lavaggio a secco tramite l’uso di prodotti che si trovano in commercio a costi che variano dai 10 ai 20 euro.

Con un’unica operazione si può rimuovere lo sporco con un panno in micorfibra da tutte le superfici di auto e moto senza l’ausilio dell’acqua. I prodotti più noti non graffiano le superfici in quanto la speciale formula solleva lo sporco e lo mantiene in sospensione.

Il consiglio, prima di iniziare il lavaggio, è quello di assicurarsi di aver tolto eventuali residui solidi dalla carrozzeria come legnetti o piccoli sassolini. E’ chiaro che non sostituisce un autolavaggio ma in tempi di quarantena può essere una buona idea per avere l’auto pulita senza l’uso dell’acqua.