Jeep, una nuova offerta per il noleggio estivo di Renegade e Compass

Jeep Renegade: nei concessionari arriva l’ultima versione

Non è la prima volta che accade e, visto il trend, molto probabilmente non sarà neanche l’ultima. Amazon fa concorrenza ai concessionari e si mette a vendere auto.

Questa volta l’operazione è organizzata in collaborazione con Leasys Rent, la società di proprietà di FCA Bank che si occupa dei noleggi a breve, medio e lungo termine dei veicoli del Gruppo Fiat. E se fino a qualche tempo fa era possibile acquistare su Amazon una 500 Lounge 1.2 Benzina, ora l’offerta riguarda alcuni dei modelli Jeep più venduti e apprezzati dagli automobilisti italiani. E, a differenza del passato, i veicoli potranno essere noleggiati (anche per un fine settimana) anziché essere acquistati.

L’offerta Jeep-Amazon, pensata esclusivamente per l’estate, permette di prendere in prestito la Renegade e la Compass con una formula chiara e semplice. Prima di tutto si dovrà acquistare un voucher direttamente dal portale di e-commerce di proprietà di Jeff Bezos, scegliendo tra la formula weekend (quindi noleggio valido nelle giornate di sabato e domenica) o nella formula settimanale. Il noleggio delle Jeep su Amazon costa 59 euro per il week end e 189 euro per l’intera settimana. L’offerta è valida fino al 15 settembre.

Una volta acquistato il buono sul sito Amazon ci si dovrà collegare sul sito di Leasys Rent, inserire il codice del voucher e scegliere il modello da noleggiare. Questa operazione deve essere fatta con almeno un giorno di anticipo rispetto al periodo del noleggio, così da verificare la disponibilità dei veicoli. Concluso il processo online, non resterà che recarsi presso uno dei 140 Leasys Mobility Store presenti in tutta Italia (presso aeroporti, stazioni, porti e centri cittadini) e ritirare così il veicolo scelto.

L’offerta combinata di Jeep e Amazon include chilometraggio illimitato, la copertura per danni, incendio e furto e tasse aeroportuali. Inoltre, gli utenti che sottoscriveranno una carta di credito FCA Bank riceveranno il Bonus Drive, che regala un weekend di noleggio Leasys del valore di 59 euro. Chi, invece, già possiede la carta di credito brandizzata FCA potrà godere dello sconto del 15% sul costo del noleggio e della riduzione del 50% sulla cauzione da versare al momento de ritiro del veicolo.